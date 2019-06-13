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福衛七號發射時程延後 台灣時間25日升空

2019-06-13 19:44中央社 台北13日電

國研院太空中心之前在桃園國際機場第二航廈入境大廳展出福衛七號一比一模型，並播放影...
國研院太空中心之前在桃園國際機場第二航廈入境大廳展出福衛七號一比一模型，並播放影片介紹福衛七號相關科普知識、福衛七號在太空中心廠房的面貎。圖／國家實驗研究院提供
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已運送到美國佛羅里達州甘迺迪太空中心的福爾摩沙衛星七號，因應整合測試作業，發射時間稍有延後，預計美國時間24日11時30分發射，新竹太空中心於25日11時30分同步直播。

台美歷年最大的衛星合作案福衛七號原預計美國時間22日發射，國家太空中心副主任余憲政今天受訪表示，這次福七所搭載的火箭有25顆衛星，福七是其中6顆，因此整合測試的時間比較長，不過福七抵達美國後，衛星本身的整合測試沒有任何問題。

余憲政表示，發射當天氣候也是重要因素，包括測量火箭上空的氣流，若氣流過快可能影響火箭發射軌跡。

科技部長陳良基等人也將赴美親自見證福七發射，台灣參觀發射人數約有400多人，含當地華僑。發射當天，新竹太空中心將同步直播。

太空中心表示，預估發射後91分鐘，福衛七號跟火箭脫離，6小時後與台灣地面接收站聯繫。但衛星要均勻分布在軌道上則需花19個月時間，因為衛星升空後要從720公里高空調整到550公里工作軌道，每顆衛星需108天時間，6顆加總需要19個月時間。

福衛七號是6枚任務衛星構成的星系，相較福衛三號的資料蒐集，由2000點增加至4000點以上，特別加強中低緯度地區的觀測效果，大幅提升颱風、梅雨及劇烈天氣預報的準確度，可說是2.0版的「太空中最精準的溫度計」。

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