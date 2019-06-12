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不斷更新／香港示威者且戰且退 金鐘道開始清場

不斷更新／桃議會旁槍擊案 歹徒深夜棄械投降 釋放全部人質

影／桃園警匪對峙駁火 2嫌深夜棄械投降

2019-06-12 23:25聯合報 記者王長鼎╱即時報導

桃園市議會附近三民路一家車行今天晚間爆發2名槍擊要犯持長、短槍及手榴彈等火力，闖入持槍挾持人質事件，年約20多歲的2名林姓槍擊前科男子，上月為了女人爭風吃醋，持長短槍前往桃園市藝文園附近的一家汽車旅開槍掃射3槍，引起警方組專案追捕，警政署長陳家欽親自趕抵現場坐鎮指揮，警方荷槍實彈包圍，氣氛十分緊蹦，2犯嫌經與警方談判，稍早已棄械投降。

據了解，2名林嫌為躲避警方追捕，從台中回到桃園，仍被警方盯上，起因與爭風吃醋有關，車行無端因被歹徒闖人，爆發挾持人質事件。

槍擊挾持人質
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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