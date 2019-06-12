影／桃園警匪對峙駁火 2嫌深夜棄械投降

相關新聞
【重磅快評】審查評選公開專業 台灣文化提升的大關鍵2019-06-12 18:59
公糧稻穀收購價格8年未調漲 吳志揚：農民吃不消2019-06-12 18:59
被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去2019-06-12 16:38
反酒駕團體：考績丁等太輕 應終生免職2019-06-12 14:31
立委提案修法 公務員酒駕考績丁等2019-06-12 14:27
90年歷史神岡林宅右護龍遭拆 文化部緊急列暫定古蹟2019-06-12 14:06
觀塘三階有替代有法源保護 環團：總統應導正錯誤2019-06-12 12:19
吳新興出席中南美洲臺商總會交接 肯定臺商回饋社會2019-06-12 10:03
等不到大團圓 台灣關界碑「三缺一」 指定重要古物2019-06-12 03:07
李憲章手刻印章功夫了得 英國會議員也收過禮2019-06-11 21:53
台中林淑景宅遭拆除 文化部：已列暫定古蹟2019-06-11 21:41
聯合報一周大事6/2~6/82019-06-09 03:48
禪生活 微理論 從日常生活中達到真正修行的境界2019-06-05 00:00
熱門文章
韓國瑜支持往下、郭台銘支持拉抬慢 國民黨內報告證實2019-06-12 13:05
郭台銘大動肝火 徐永明籲「有骨氣就不要進中天」2019-06-12 01:54
撤換中天轉播政見會？ 郭台銘建議改換這3家電視台2019-06-12 14:37
他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...2019-06-12 09:00
被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去2019-06-12 16:38
蘇酸韓「國6到花蓮」信口開河 孫大千反嗆：逢韓必反！2019-06-12 09:35
蔡賴支持者殺紅眼 卓榮泰：請完全停止，這是要求！2019-06-12 09:54
賴清德雨中求票 反南鐵東移自救會：果然，金孫又淋雨了！2019-06-12 11:19
羅智強放棄勸和了？ 網友：藍軍崩到現在還在崩2019-06-12 12:16
U-2偵察機傳奇飛行員張立義 上午病逝松山醫院2019-06-12 13:17
臉書發起罷免連署 韓國瑜：尊重，但請看看高雄在改變2019-06-12 15:26
原挺馬英九參選 郭台銘：他覺得是升不起來的太陽2019-06-12 21:04
沈富雄：帶大現代版齊天大聖 也唯王金平能帶回籠2019-06-12 10:41
郭台銘首支電視廣告大讚對手 學者：擴張選票的操作2019-06-12 09:16
每週上千萬造勢被動受邀參加？ 黃創夏：沒白吃的午餐2019-06-12 11:18
游盈隆：賴清德走完初選 不管結果都是贏家2019-06-12 11:37
進中聯辦羅生門？網路民調：92%認為韓國瑜說謊2019-06-12 15:42
邱毅：郭台銘是政治門外漢 迎合民粹畫虎不成反類犬2019-06-12 20:23
影／捐助台大癌醫跳票？ 郭台銘出面說清楚2019-06-12 19:45
越造勢支持度越低 館長批：國民黨想輸，派韓國瑜就對了2019-06-12 15:20
座談會當成在公司開會 郭董開罵就占50分鐘2019-06-12 00:42
6月底在板橋辦造勢 郭台銘：覺得我可以你就來2019-06-12 20:53
單厚之：韓國瑜進中聯辦 是聽了「他」的話2019-06-12 10:52
朱立倫臉書抨擊放煙火 韓國瑜：我不會當放煙火的市長2019-06-12 12:20
段宜康：蔡英文應對蘇嘉全發言表態 賴清德應駁垃圾話2019-06-12 09:11
新聞眼／兩股勢力檯面化 韓郭拚25天最後決戰2019-06-12 00:43
FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能2019-06-12 06:55
民調最快明出爐 賴清德：初選紛擾就把它放在過去2019-06-12 12:25
打蔡英文論文？周偉航：蔡若提論文全文 賴清德退選嗎2019-06-12 13:00
郭台銘不滿中天轉播政見會 國民黨：照原規劃2019-06-12 17:20
趙天麟：高市今赴港旅展 韓國瑜不可思議的政治判斷2019-06-12 12:23
影／若不選總統將挺郭董？柯文哲：當大老闆的有行政能力2019-06-12 16:40
傳美售台戰車屬全新庫存品 我命名為M1A2X2019-06-12 11:01
韓國瑜不知反送中 藍議員直言：慢性失血2019-06-12 14:35
礦工之子「連鐵湯匙都沒」 賴清德駁：我不是金孫2019-06-12 11:59
台大癌醫資金短缺？ 管中閔明攜手郭台銘說明細節2019-06-12 20:14
影／韓國瑜不知港人遊行 館長砲轟：今日香港，明日台灣2019-06-12 16:18
韓進中聯辦羅生門？郭台銘：工業界誰敢說我記性差2019-06-12 00:48
影／郭台銘：國民黨高層不挺郭 批黨中央不約束候選人2019-06-12 12:08
國台辦稱一國兩制成功 韓國瑜：我中華民國有自己憲法2019-06-12 16:09
留言