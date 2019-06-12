吳新興出席中南美洲臺商總會交接 肯定臺商回饋社會

2019-06-12 10:03 聯合新聞網 綜合報導



吳新興肯定臺商投身公益，造福社會。圖／僑委會提供 分享 facebook

中南美洲臺灣商會聯合總會8日至10日在巴西福斯市第24屆第3次理監事聯席會議暨會員代表大會，僑委會委員長吳新興、立法委員邱志偉、駐巴拉圭共和國大使周麟、外貿協會副董事長莊碩漢、巴西巴拉那州州長Roberto González Vaesken、巴拉圭國會參議員Jorge Britez及聖保羅州州議員Damaris Moura等來賓出席致意，世界臺灣商會聯合總會總會長游萬豐及各洲總會代表也不辭千里來參加，計有400多位臺商齊聚一堂，場面盛大。

吳新興致詞表示，全球的臺商是臺灣最珍貴的資產，是帶動國家進步發展的莫大助力，肯定僑胞在發展事業之餘，回饋社會公益，不僅有助僑居國當地社會對臺商本身友好關係，也有助提升臺灣國際形象，今年中南美洲臺灣商會聯合總會在張總會長領導下，募集4萬美元捐助巴拉圭第一夫人母乳銀行慈善計畫，協助改善偏鄉地區醫療資源，是相當成功的例子，期勉未來各地僑商賡續發揮如此社會企業精神，也祝福總會會務蒸蒸日上。

邱志偉表示，僑胞是國力的延伸，僑商是臺灣經貿實力的擴張，更是民間的大使。臺商在世界各地打拚，政府要做臺商強而有力的後盾，政府要腳踏實地以服務的精神，展現具體行動對臺商的支持，與臺商關係最密切的僑委會在服務臺商的預算要增加，以擴大服務全球臺商。邱志偉也主張增設僑務委員的名額，廣納駐外僑民意見，而政府決策過程更應納入臺商意見，以反應海外臺商的需求。

會議中選出新任總會長張崇斌(多明尼加)、監事長林進吉(巴拉圭)與青商會會長林煒翔(哥斯大黎加)，在吳新興與游萬豐監交下，順利完成交接，吳新興並親自頒發卸、新任幹部感謝狀與賀狀。張德輝致詞感謝理監事團隊一年來的付出與辛勞，並期許在張崇斌領導下會務更加茁壯。張崇斌致詞表示，歷任總會長奠定相當良好的基礎，將繼續團結中南美洲臺商力量，支持政府。

會議中另一亮點是世界臺灣商總會名譽總會長劉學琳在吳新興、周麟及Damaris Moura見證下，慷慨捐款一萬元巴西黑奧給橋頭基督教會樂團，鼓勵樂團在晚會上帶來優美精彩的演出，也期勉樂團同學們持續精進，希望有一天能代表臺灣在音樂界發光發熱，全場嘉賓紛紛起立鼓掌，為樂團同學們喝采，氣氛溫馨感人。

僑委會9日舉行晚宴，吳新興帶領全體臺商幹部合唱《愛拚才會贏》、《你是我的兄弟》等經典曲目，將全場氣氛炒到最高點，世總監事長許世憑、輔導會長林貴香也輪番上陣展歌喉，在場僑商一一化身粉絲，點亮手機燈，氣氛歡樂，主辦單位特別安排巴拉圭地區僑胞子弟演出精彩的音樂及舞蹈節目，讓本次會議劃下句點。

劉學琳在吳新興、周麟及Damaris Moura見證下，慷慨捐款一萬元巴西黑奧給橋頭基督教會樂團。圖／僑委會提供 分享 facebook