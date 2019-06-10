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馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

國中會考╱曾在老人院當志工 她的作文成全國範本

韓國瑜國6東延花蓮 杜紫宸：若開發台灣死定了

2019-06-10 19:23聯合報 記者李京昇╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前在花蓮造勢活動上，提出國道6號南投通花蓮及環島高速公路網，引起各界討論。中華大學講座教授杜紫宸也在臉書連續發文，狠酸韓國瑜是「先進開發成功」的落後概念

杜紫宸對此話題，在個人臉書連續發文，他說，假使台灣有1000位國土規畫、環境保護、生態環境、水土保持、動物保育領域學者專家，相信1001位會斬釘截鐵地告訴你，「國道六號由埔里開發到花蓮，絕對不能做！」，這可能引發的後續自然破壞和大地反撲，回不了頭，台灣死定了。

接著他針對興建環島高速公路，他表示，聽到有總統參選人主張興建環島高速公路，讓他啞然失笑了，更直言這是自以為是「先進開發成功」的落後概念，六年前他好像在平潭聽説過，十年前也在海南島聽說過，而且他們真的做了。

他說，世界以島為國家的地區不少，有先進、有落後，就他所知，紐西蘭、愛爾蘭、冰島、新加坡等國家，甚至夏威夷跟香港島都沒有環島高速公路，難不成他們全都是土包子？

接著，他再提到，花東開發是一個層次很高的思辨，並不是簡單的經濟和交通議題。世界上很多先進國家，均仍然維持一部分國土是低度開發的狀態，主要的考量包括傳統文化、生態保育、國土多樣性。

比如澳洲原住民所在的塔斯馬尼亞、丹麥的西北部地區，這些地區大多没有興建高速公路，人口密度也很低，但是政府相對在教育、社會福利、文化保存，投入更高比例預算，這個問題涉及台灣百年後的樣態，而且是不可逆的，請大家多想想。

高雄市長韓國瑜（中）日前提出國道6號南投通花蓮及環島高速公路網。圖／報系資料照
高雄市長韓國瑜（中）日前提出國道6號南投通花蓮及環島高速公路網。圖／報系資料照
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高速公路環島韓國瑜杜紫宸
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