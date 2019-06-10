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吳新興訪巴拉圭馬不停蹄 「走」訪東方市僑社

2019-06-10 16:04聯合新聞網 綜合報導

吳新興一行與巴拉圭臺灣會館理監事幹部合影留念。圖／僑委會提供
吳新興一行與巴拉圭臺灣會館理監事幹部合影留念。圖／僑委會提供
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僑委會委員長吳新興7日先後陪同世界臺商一行晉見友邦巴拉圭共和國阿布鐸總統、第一夫人席凡娜女士並拜會巴國僑務機關見證周麟大使代表捐贈資訊設備，隨即馬不停蹄搭機前往東方市接續訪視僑社行程，8日上午吳新興在駐東方市總領事陳昆甫、僑務委員江昭萱、僑務秘書廖建勛及僑民處科長王懷德的陪同下，前往中山僑校、巴拉圭臺灣會館及東方市中華會館等僑團校訪視，由於當日交通堵塞，吳新興一行全程以步行代替乘車，也因東方市道路高地起伏較大，讓吳新興笑稱體能大會考，東方市僑民也盛讚委員長超級親民。

吳新興首先前往中山僑校訪視，董事長連元章、監事長林晉銘、校長司徒梓明及全校師生列隊齊唱歡迎歌，並帶來詩詞朗誦表演節目，吳新興也勉勵學子努力學習正體中文並歡迎同學們未來有機會回台升學或觀摩交流。吳新興接續前往臺灣會館訪視，會館副理事長彭成輝與黃振三等幹部熱情迎接，吳新興致詞時表示，民主社會的發展，要透過相互理解與包容，海外僑界也是一樣，應超越黨派，一同守護台灣，堅守自由、民主、人員等普世價值。

吳新興一行徒步穿越商場大街小巷來到東方市中華會館訪視，會館理事長邢增傑及副理事長許得利帶領瀏覽會館紀實，簡報會館歷年主要辦理活動以及行之有年急難救助服務，吳新興致詞時肯定中華會館長年以來的付出，並期許會來未來會館多加舉辦全僑各項活動，帶領東方市僑界邁向更團結和諧的共榮發展。

稍晚，在僑務座談餐敘上，吳新興親自逐一頒發續新任僑務榮譽職人員聘書，僑務諮詢委員連元章、劉秀珠、林晉銘、僑務顧問劉明峰、彭成輝、僑務促進委員黃振三、范文昇、楊淑惠、張阿裡、林美慧及廖哲毅出席受頒。在結束東方市僑社訪視行程後，吳新興隨即起程前往巴西福斯市參加中南美洲臺灣商會聯合總會於6月8日至10日舉行的第24屆第3次理監事聯席會議暨會員代表大會。

吳新興親自頒發聘書給僑務諮詢委員劉秀珠等東方市地區僑務榮譽人員。圖／僑委會提供
吳新興親自頒發聘書給僑務諮詢委員劉秀珠等東方市地區僑務榮譽人員。圖／僑委會提供
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東方市中山僑校，師生列隊齊唱歡迎歌，吳新興蒞臨訪視。圖／僑委會提供
東方市中山僑校，師生列隊齊唱歡迎歌，吳新興蒞臨訪視。圖／僑委會提供
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東方市中華會館邢理事長為吳新興介紹現任理監事團隊。圖／僑委會提供
東方市中華會館邢理事長為吳新興介紹現任理監事團隊。圖／僑委會提供
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吳新興巴拉圭僑委會升學巴西
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