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如何避免文資被做掉 文化部待做四樣事

2019-06-10 09:05聯合報 記者何定照╱即時報導

文資法2016年大修，但文資仍不斷消失，聯合晚報「聯晚之眼」去年指問題關鍵之一是文資審議不夠公開專業。文資人士表示，台中神岡林淑景宅案就是被文資審議卡住的典型案例，建議文化部建立文資專業資料庫並分類，讓地方政府以電腦抽籤找委員，以免他們只找與官方立場一致者。

文資專家、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰說，不少地方政府辦文資審議都會技巧性操作，比如專業文資委員不少在大學任教，就挑老師上課那天舉辦，或專找同意官方立場人士，提供給文資委員的資料也極有限。曾為山海樓餐廳租用的陳茂通宅、百年松山療養院病房，都在此關卡被判不具文資價值。

蕭文杰說，「文化資產審議會組織及運作辦法」規定須公開文資委員身分及會議紀錄，也是想避免文資審議遭質疑不專業、黑箱等問題，台中市府這次卻連此規定都未遵守，文化部應依文資法第110條、文基法第9條立刻介入，不能稱地方政府「有作為」就不介入，因為這些作為都是錯的。

蕭文杰表示，要改善文資在審議時就被做掉問題，須同時做好四件事。首先就是文化部應落實文資專業資料庫，依照不同專業領域分類，也可加設具公信力與專業的民間委員，要求地方政府只能從資料庫中找文資委員。另為避免地方政府特別挑跟自己立場一致者，在各領域中應都採電腦抽籤。

蕭文杰說，目前文資審議運作辦法委員有三分之一是官派，也該改成官派只能一席。他表示，文資審議既要專業，就不該找不具專業的眾多官派委員，應由基本上具專業的文化局長主持會議就好。

蕭文杰表示，為確保文資委員品質，文化部還應做好文資委員評鑑制度，以免許多委員根本沒出席，造成文資審議不平衡。此外，文化部也應做各縣市長文資保存成績評鑑，公布哪些縣市政府文資把關不當。

90年歷史台中神岡林淑景宅是日據時期高級私宅，上月台中市府文資審議結果卻逆轉，引...
90年歷史台中神岡林淑景宅是日據時期高級私宅，上月台中市府文資審議結果卻逆轉，引發文資界憤慨。圖／取自文化實驗前進室臉書
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文化部文資法文化局
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