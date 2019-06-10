老人被家暴 10年增4倍…「恐懼老年」埋隱憂

老人家暴案件快速增加，成為新的社會與家庭問題；圖為家暴者面對空蕩蕩的家。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新竹日前發生逆子弒父悲劇，死者生前訴苦「遲早會出事，不是兒子死，就是我死。」想不到一語成讖。衛福部統計，十年來兒少保護案件成長一點一倍，但老人遭家暴通報案則增加近四倍，警政署統計也發現老人受虐事件倍增。

衛福部與警政署兩大系統的統計，卻顯示一個共同的現象， 傳統「百善孝為先」倫常觀念面臨挑戰，老人遭家暴造成的「恐懼老年」，已成為不可忽視的社會問題。

暮年悲劇「不是兒死就是我死」

警方及衛福部官員都表示，受老人家「家醜不外揚」「法不入家門」的傳統觀念影響，許多受到家暴的老人不願聲張，現有的統計數字只是冰山一角，老人受暴實際數字恐更高。

全台長輩受子孫家暴事件頻傳，最近一起發生在上月卅一日。新竹卅九歲胡姓男子不滿六十一歲父親叨念，持刀猛砍父親廿多刀致死，伴屍三天後棄屍時被鄰居目擊才揭發；警方調查，凶嫌早有家暴紀錄，曾因毒品案服刑兩年多，胡父曾向鄰居說「不是兒子死，就是我死。」沒多久就命喪兒子刀下。

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子孫家暴「家有一寶天倫變調」

衛福部統計二○一七年全台各類家庭暴力通報案件約十三萬件，扣除重複通報，家暴受害者約十萬人，其中五成五為親密伴侶間暴力，一成五是直系卑親屬虐待尊親屬，一成三是兒少保護事件，一成七為四親等內親屬間暴力。

值得重視的是，在家庭暴力案件中，長輩遭子孫家暴的通報案，十年成長三點八倍，成長幅度遠高於親密伴侶間暴力及兒少保護事件。

警政署防治組去年也針對全國警政通報的老人家暴案進行分析，二○○七年老人家暴案件三二二四件，占所有家暴通報案百分之四點七四，二○一七年已竄升至九○○六件、占百分之九點五二，其中五成被害老人年齡集中在六十五歲至七十一歲間。

沉默一群「亟須防處機制補漏」

統計發現，老人被家暴的原因除了親屬間相處問題、個性生活習慣不合，酗酒、毒品也都是原因之一。警政署說，隨著社會經濟壓力帶來的失業問題增加，啃老族、酗酒、吸毒等行為越來越多，老人家暴造成的「恐懼老年」現象，將是台灣社會的一大隱憂。

警政署說，很多老人受虐不願尋求協助，尤其是被自己撫養長大的兒女施暴，更難啟齒，老人家暴又常混合老化與失智問題，需要更專業的防處機制；另外老人也可能是施暴者，現行家暴案件分類與危險評估方式已無法涵蓋，應重新修正才能做有效防止。