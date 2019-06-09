老人家暴／老人保護案件增 可能老人自我保護意識提升

2019-06-09 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



據衛福部統計，老人保護案件通報量近年成長，其中以子女對老父母的虐待、疏忽和遺棄類型最多。衛福部推測，可能是近年老人自我保護意識提升，或和老年人口增加有關。不過，家庭出現虐待或暴力行為的因素錯綜複雜，讓社會福利資源即時連結與介入，將是拯救家庭的關鍵。

老人福利法規定，子女或孫子女對父母有扶養義務，若照顧長輩有疏忽、虐待或遺棄，而造成身體健康或自由的危難，必須依法通報。若老人家獨居且沒人扶養，但因生命和身體危難而使生活陷於困境，也需要通報。

通報數、開案數 雙雙增加

據保護司統計，104年至107年的老人保護通報案件分別為7545件、8887件、9376件、9651件，通報件數逐年成長。其中，通報類型以子女對長輩的虐待、疏忽和遺棄最多，約占所有通報件數的九成。

衛福部保護司長林維言指出，有的通報案件只要社工結合長期照顧資源或短期經濟扶助，即能解決不需要開案，所以真正開案的件數，104年至106年平均3000多件，107年則約4000多件。開案件數一樣是逐年增加。

照顧失智長輩到崩潰 也會施暴

林維言舉例，實務常見子女讓長輩有一餐沒一餐，或喝酒吸毒後向長輩要錢要不到而施暴；或是長輩住進醫療或長照機構，但子女沒繳費用而形同遺棄，使機構無法再進行照顧等。

值得注意的是，近年也常見子女照顧失能失智長輩壓力太大，顧到崩潰導致無法控制情緒，進而對長輩施暴。其他類型則包括老人路倒，或是移工看護逃逸等，占比較少。

長輩觀念改變重權益 通報量增加

對比過去，老人保護案件通報量較少，開案數也不多。林維言表示，這是因案件通報後警方或社工前往關心，卻老人家被拒絕，他們即使受到肢體暴力，還是會擔心政府介入會傷害到子女，對子女是又愛又恨。

而通報案件及開案量逐年增加，林維言推測，可能是社會更加重視老人保護，而且社工評估家庭狀況更精確，加上長輩的觀念也開始改變，才使通報案量微幅增加。但也可能與老年人口增加有關，「這都還需要進一步探究才知道。」

晚輩藥酒癮施暴 最難處理

若發生老人家遭受疏忽、虐待或遺棄怎麼辦？林維言表示，依法規定，所轄主管機關應提供短期保護和安置，若長輩想提告或求償，應予以協助；若獨居長輩有自理能力，則媒合長照的居家服務或送餐服務，不一定要送入機構。

此外，社工也會協助社福資源連結，例如申請中低收入戶身分與補助等，另會想辦法找到家屬召開親屬會議，向子女說明法定扶養義務，同時協助政府向家屬追討安置費用。

林維言認為，最困難處理的是有藥酒癮的卑親屬問題，如果子女不接受處遇，長輩受暴的狀況只會惡性循環。此時必須說服老人家離開這個環境，同時申請家暴保護令，另外也需結合衛生單位資源，讓子女接受戒癮治療。

林維言強調，家庭問題通常是錯綜複雜，唯有衛生及社會福利資源充足，即時介入家庭進行關懷和照顧，才有辦法解決。例如近年長照資源明顯增加，幫助更多家庭解決照顧問題，當照顧壓力減輕，親子關係就有機會改善。