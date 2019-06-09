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挑戰！十年有成

老人家暴／家暴案攀升 家防官人力捉襟見肘

2019-06-09 23:02聯合報 記者陳金松╱即時報導

國內家暴案件多數來自警方受理通報，目前全國警察機關共有259名家暴防治官，負責處理年年不斷增加的家暴案件；家暴不同於一般刑案，每個案件都需要長時間追蹤防處才可能避免危害，家防官角色越來越吃重，人力捉襟見肘，對家暴防治工作是一大挑戰。

警政署婦幼安全科科長陳玲君說，早年社會存在「家醜不外揚」、「各掃門前雪」觀念，家暴案件多半隱而未現，近年民眾意識抬頭，越來越多「雞婆」個性的人會好管閒事，加上社群媒體發達，家暴案件不僅很容易被攤在陽光下，加暴者也可能被肉搜公審。

例如多次吸毒入監的「阿明」，出獄後與老父和兒子同住，但未改吸毒惡習，2014年間將老父痛打一頓，家人覺得「家醜」，不敢聲張。沒多久，阿明開始出現幻聽及妄想症狀，每天足不出戶，自言自語；一天阿明兒子下班返家，見父親竟坐在爺爺房間，手持鐮刀，口中喃喃不斷，嚇得天天提心吊膽。

直到阿明妹妹返家探視，老父吐露心聲，她不希望娘家的人出事，勇敢向婦幼警察隊報案，承辦人立即協助聲請保護令，同步聯繫衛政、社政、消防救護人員，啟動保護網，並將阿明送到專科醫院住院治療。2017年阿明出院，返家與親人團聚；並在護理之家打工，重獲新生。

現今警察機關受理報案流程，發現疑似家暴案件時，就會同時派遣婦幼隊和分局家防官；陳玲君說，家暴是長程工作，家防官的任務是「危害防止」，一個個案可能要追蹤好幾年，甚至一輩子，對家防官而言，是艱困又沈重的責任。

目前全國有259名家防官，均受過專業訓練、通過認證考試；陳玲君表示，家防官人數是依據每十萬人口數的案件發生量而定，每分局1至4人不等，家暴案件年年增加，家防官人力明顯不足，勢必增加。

陳玲君希望全國至少增加32名家防官，但「防止危害」很難在傳統警察績效中顯現，對很多人而言吃力不討好，難激起熱忱；陳玲君說，家暴防治是「無名英雄」的工作，家防官須要更多耐心與責任，希望更多警察願意投入這分工作，政府和社會也要多給家防官鼓勵。

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目前全國警察機關共有259名家暴防治官，負責處理年年不斷增加的家暴案件，家防官角色越來越吃重，人力捉襟見肘，對家暴防治工作是一大挑戰。圖／報系資料照片
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