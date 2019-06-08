吳新興率世界台商訪友邦巴拉圭 僑民熱烈歡迎

2019-06-08 14:48 聯合新聞網 台北訊



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僑務委員會委員長吳新興與世界臺灣商會聯合總會總會長游萬豐、監事長許世憑一行6日下午風塵僕僕抵達巴拉圭首都亞松森，駐巴拉圭共和國大使周麟偕亞松森中華會館理事長古美桂、中南美臺灣商會聯合總會總會長張德輝、僑務諮詢委員李復淵、僑務促進委員劉遠意、僑務秘書廖建勛及中華會館、臺商會理事等巴拉圭地區僑民熱情前往接機。

晚間亞松森中華會館在香格里拉飯店盛大舉行晚宴歡迎委員長與世界臺灣商會聯合總會一行遠道而來的嘉賓，古美桂致詞時表示，巴拉圭距離臺灣雖然航程最遙遠，但與臺灣的關係卻極為密切，歷年來兩國元首經常互訪，吳委員長上任以來就曾陪同蔡總統兩度訪問巴拉圭。去年11月，第一屆中南美洲僑民會議在亞松森舉行，在委員長登高一呼的帶領下，為巴拉圭第一夫人支持的Casa Cuna搖籃之家貧童贊助計畫募得一年份的膳雜費用，樹立僑務協助外交的成功典範，使得第一屆中南美洲僑民會議獲得豐碩成果，也帶動巴拉圭臺灣慈善基金的發展與運作。

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周大使致詞表示，巴拉圭僑民向心力極強，經常以各種方式協助政府的外交工作，也因此臺灣與巴拉圭建立相當緊密的友好關係，去年阿布鐸總統上任後，首先選擇臺灣為第一次出訪的邦交國，由此可見僑界在本地長期以來樹立的良好形象，讓巴國官民都對臺灣有非常好的印象。

吳委員長在晚宴上親自頒發亞松森地區僑務榮譽職人員聘書，僑務諮詢委員洪振盛、李復淵、僑務顧問許德明與僑務促進委員洪嘉駿等均出席受頒，吳委員長致詞時表示，去年僑界在亞松森舉行第一屆中南美洲僑民會議，有賴洪僑務諮詢委員振盛、李僑務諮詢委員復淵以及曹水勝僑務委員共同領導精英團隊，讓這非常具有歷史意義的會議得以圓滿成功。吳委員長進一步表示，臺灣在首任女性元首蔡英文總統的領導之下，落實改革、邁向更多元民主的社會，是性別平權最佳典範，而亞松森地區今年選出首位女性的中華會館理事長古美桂女士，相信在她的領導下，中華會館必定能賡續協助大使館各項工作，鞏固我們的堅實友邦。

晚宴上嘉賓雲集，外貿協會副董事長莊碩漢、世界臺灣商會聯合總會榮譽總會長連元章、候任總會長施志隆、歐洲臺灣商會聯合總會總會長李玉英、中南美洲臺灣商會聯合總會名譽總會長梁輝騰、僑委會僑民處科長王懷德等皆應邀出席，晚宴尾聲，世總監事長許世憑與名譽總會長林貴香帶領全體合唱「愛拚才會贏」與「朋友」，將氣氛帶入另一波高潮，讓晚會在餘韻迴蕩的歌聲中，畫上了完美的句點。

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