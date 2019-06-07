長榮空服員擬罷工 桃市勞動局盼勞資續協商

2019-06-07 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會於5月13日至6月6日發起罷工投票，今天上午在台北中華電信工會開票，投票率都超過原先工會設定的罷工雙門檻，有機會取得罷工權，截至中午仍在開票當中；桃園市勞動局派出勞資關係科長張哲航到場關心，局長陳靜航說，罷工投票很有可能會通過，交通部與勞動部都已介入，就市府立場，仍盼勞資雙方續協商，不一定要走上罷工。

桃園市空服員職業工會總會員人數為5933人，為避免出現華航空服員決定長榮罷工局面，工會在會前就設下罷工雙門檻，一為依照勞資爭議處理法，先取得工會會員過半同意，也就是2967票，另一門檻為，長榮分會同意票達到八成、2621票，通過雙門檻才會取得罷工權。

工會今天早上9點30分在台北市金華街138號四樓的中華電信工會進行開票，桃園市勞動局也接獲工會事先來函，邀請前往觀看開票過程，由勞資關係科長張哲航親自出席。

市府勞動局長陳靜航說，目前預料工會會取得罷工權，但台灣相關法規並無規定罷工要在何時前執行，並無落日，也就是說仍有協商機會，交通部與勞動部等中央部會都很重視此案，就市府立場，仍希望勞資雙方各退一步持續協商，並取得最大共識，讓事件圓滿落幕。