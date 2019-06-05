曾騎破單車賣書 平鑫濤創「皇冠三號」讓作家白吃白住

2019-06-05 04:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



皇冠集團創辦人平鑫濤5月辭世，享壽92歲。他一手打造的「皇冠」王國，橫跨文學出版、有聲出版、電視、電影、劇場、畫廊、現代舞團等。他最為出版界津津樂道的，是在1964年推出「基本作家制」，每月固定預付簽約的作家版稅，讓作家可以在生活沒有後顧之憂的情形下安心寫作，嘉惠了司馬中原、朱西甯等知名作家。

1954年2月22日，平鑫濤創立皇冠雜誌社。捧紅許多暢銷作家的皇冠雜誌，創刊號其實只賣了56本，創刊第七年才開始賺錢。

平鑫濤在自傳「逆流而上」中描述他創辦皇冠出版社的過程。他在書中透露，讓張愛玲在上海發跡的「萬象」雜誌，是平鑫濤堂叔平襟亞所創辦。從「萬象」到「皇冠」，透過平家，張愛玲的文學生涯從上海綿延到台北；對平鑫濤來說，「萬象」也是燃起他創辦文學雜誌的火種之一。

但皇冠雜誌七歲前都是「滯銷貨」。曾在重慶南路開書店的出版人黃開禮，在回憶錄「書街舊事」中追憶，當年在重慶南路當小學徒時，經常看到剛創辦皇冠的平鑫濤，騎著生了鏽的破舊腳踏車，到每個書報攤送皇冠出版的書籍和雜誌。

第七年底，平鑫濤決定「絕地大反攻」，一口氣把雜誌從100頁改成200頁、定價10元改成20元，一次刊完一本長篇小說。想不到，皇冠因此「鹹魚翻生」，改版後第一期上市便一掃而空。

皇冠賺錢後，平鑫濤開始投資作家。皇冠創辦的第十年，他推出固定預付作家版稅的「基本作家制」，並把住家隔壁的南京東路三號買下當辦公室。這間辦公室也是皇冠基本作家的另一個「家」，被稱為「皇冠三號」，作家不僅可拿預付版稅，趕稿時還可以住進「皇冠三號」白吃白住，什麼都不用管，只管安心寫作。

平鑫濤前妻林婉珍在回憶錄「往事浮光」中，回憶這一個「作家的家」。那時的作家多半年輕，才剛開始組織家庭、生養孩子，但趕稿時最怕孩子哭鬧。但只要住進「皇冠三號」，只要安心寫作就好。包括高陽、桑品載都在這裡住過。