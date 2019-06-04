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拚觀光經濟 林佳龍：推動觀光局升格觀光署

2019-06-04 20:47中央社 台中4日電

交通部長林佳龍今天出席全國旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會時表示，交通部觀光局正推動升格為觀光署，交通部會扮演觀光產業火車頭，力拚觀光經濟。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會今天在台中市潮港城餐廳舉辦全國旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會，邀請全國數百家觀光產業及公協會代表與會，現場設置約300家媒合攤位，推廣特色旅宿、觀光工廠、商圈夜市特產景點，林佳龍由立委黃國書陪同出席。

林佳龍表示，交通部觀光局有一個好消息，4月份國際觀光客破歷史新高，達到110萬人，成長25%，產值也增加非常多。觀光局也正在制訂2030年台灣的觀光政策，希望可以吸引2000萬國際觀光客來台，與新台幣2億5000萬元的國內旅遊產值做為目標。

林佳龍指出，觀光不是只有觀光局的事情，還有經濟部的觀光工廠，文化部各種古蹟、歷史建築，教育部與體育署的運動賽會，觀光局目前推動要升格為觀光署，一切交通建設要以拚觀光做為火車頭，這就是他的理念，一個城市與國家要把觀光與招商做好，所有具體的設施與軟體服務都要到位。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，以往全聯會都與飯店、旅行社進行產業媒合，這次擴大與經濟部中小企業處合作，推廣OTOP（一鄉鎮一特產），包括觀光工廠、商圈夜市都納入合作範圍，邀請北、中、南、東各地約680多家旅遊業者齊聚台中，盼有效提升產業媒合率，帶動觀光經濟，為台中帶來更多商機。

林佳龍
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