禪生活 微理論 從日常生活中達到真正修行的境界

2019-06-05 00:00 聯合線上 文／萬世紀身心靈顧問



禪，就是「靜心」，也是一種「日常生活」的方式。就是在日常生活裡，用「靜心」的態度去面對複雜，而獲得身心靈的提升與昇華。

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在日常生活裡許多的小枝小節，若以「禪心」面對與思考，都可以悟得許多人生的大道理。所以「禪學」就是日常生活裡的「學習」，在你我的生活周遭，到處可以看到「禪意」，只要一個小小的提醒，一個正向的轉念，就可以讓人燃起生命的動力，看到新的希望。

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「禪生活微理論第三輯」，為讀者帶來的，就是這樣正向與正面的思考與吸引力！

本書作者向立綱的身心靈書籍，近年一直是華文書市裡的長銷系列，「活靈活現」完整12部系列，囊括了靈學、靈魂、心靈、神鬼、輪迴、宇宙、哲學、神學、人類起源等等內容，是這些年大眾熱烈追尋與探討的區塊議題；「靈學問與答」系列從日常生活所見、傳統習俗疑慮、各大節日禮儀、如何與神互動、如何與自己對話等等，一問一答的方式，內容真切、簡明扼要，更早已獲得許多讀者心有戚戚焉的共鳴。

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而「前世今生」系列出版之「靈魂相遇」也在市場造成極大迴響，每個人究竟有沒有前世？為什麼某些個性才華與生俱來而無法解釋？為什麼曾經去了某些地方一眼就似曾相識？透過本書，你終究能夠明白，人人有靈魂，靈與魂是不同的，靈體是永恆不滅的，生生世世的輪迴，是怎樣的形成、怎樣的來去，這一世，又該怎麼樣讓自己過得更好？透過前世今生、靈魂相遇，這一切將豁然開朗！

而向立綱「翻轉系列」的「心世代 逆轉勝」，則具體務實地告訴你，如何透過瞭解自己的內心，傾聽內在自我的聲音，拋開世俗束縛，相信自己，相信心底的那個真我，在這個靈體顯性的世代，一定能歸零、放下，翻轉成功。

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華文暢銷身心靈作家向立綱的系列書籍，以不同面向為出發點，透過不同角度來看靈學，能夠延續傳統，亦能更新思維；能以宏觀視野，就能開拓新局，了解自己後，才能義無反顧的開創自己的未來！

禪生活微理論第三輯，是向立綱「心靈系列」的最新的傳神之作。

在「禪」的日常生活裡，靜心的觀察，靜心地體會，到處都可以找到自我激發的力量，找到自我支撐的倚靠，這就是「禪生活微理論」的具體意義，也是將「禪學」帶到日常生活裡的真正實踐。

「禪生活微理論」可以安撫現代人心靈不安的缺口，當你的缺口出現時，心靈需要重建，才能讓心靈繽紛驚艷，使自己充滿正向的魅力和正念的吸引力！

藉著這本書，可以讓大家找到自己潛藏的宇宙大力量，進而洗滌心靈、讓心靈得以昇華，並且也可以找到自己心靈世界的答案！

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