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蘇貞昌宣布未來4年投入403億 推動農村再生第3期

2019-06-04 16:23聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天參訪新竹縣北埔鄉南埔社區農村再生成果，肯定這個不到500人的社區，能夠團結努力活化水圳、地方產物，甚至就地取材組成鹹菜桶樂團，讓地方再生，也是農村再生的最佳典範，他宣布未來4年將投入403億元推動農村再生第3期計畫，並將南埔社區成功經驗拍成影片，讓其他農村仿效推動。

蘇貞昌由新竹縣長楊文科、前縣長鄭永金及北埔鄉長莊明增等人陪同參訪南埔社區，一行先在地方信仰中心南昌宮參拜，並欣賞鹹菜桶樂團表演，團員以鹹菜桶、舊屋梁做為打擊樂器，高唱客家本色，蘇貞昌隨興敲打起舊屋梁做成的樂器，直說鹹菜桶樂團很了不起，「比五月天還有看頭」。

楊文科說，南埔村是農村再生計畫最成功的案例，得到金牌農村獎、國家環境教育特優等獎項肯定，村裡僅400多人，大家為南埔圳的疏濬可以取得共識休耕1年，發展水車等文化，老中青幼都喜歡住在這裡，希望政府繼續支持，讓新竹客庄每個村里都能像南埔村一樣，變成農村再生的成功範例。

蘇貞昌造訪時正好下起滂沱大雨，他說冒雨專程來南埔社區非常值得，看到社區居民團結一起保存自己的土地，共同努力讓荒廢水圳及地方產物活化起來，他宣布未來4年將投入403億元推動農村再生第3期計畫，並建議農委會將南埔社區等成功經驗、感動人的故事拍成影片，讓全台4000個農村仿效，也要補助鹹菜桶樂團到各地表演，宣揚農村再生的成果。

農委會說明109年至112年推動的農村再生第3期計畫，包括在地經濟與競爭活力、生產環境與生活空間、文化襲產與知識創新、社會資本與夥伴關係4大核心關注軸面，推動地方創生，建構永續發展區域網絡及活絡農村經濟，希望吸引3萬人回農留農，創造3萬個就業機會，帶動4千萬的旅遊人次，創造8千億以上的經濟產值，活化8成以上農村，改善2萬公頃農村社區的環境品質，共創人與自然和諧的新農村。

蘇貞昌說，對自己的土地有感情，才會讓老一輩有尊嚴，對自己的土地有希望，才會讓年輕人回來並留下來，用政府資源做對的擺放，讓地方整個活絡起來，有尊嚴、有工作機會，才是愛鄉土愛國家，就像客家本色歌詞「唐山過台灣」，千百年就是這樣走過來，他對南埔居民表示敬意，政府將努力推動農村再生第3期計畫，無關藍綠，只有更努力，讓地方更美麗。

蘇貞昌對鹹菜桶樂團舊屋梁改造的樂器很感興趣，當場隨興敲打。記者黃瑞典／攝影
蘇貞昌對鹹菜桶樂團舊屋梁改造的樂器很感興趣，當場隨興敲打。記者黃瑞典／攝影
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蘇貞昌欣賞鹹菜桶樂團演出，對舊屋梁改造的樂器很感興趣。記者黃瑞典／攝影
蘇貞昌欣賞鹹菜桶樂團演出，對舊屋梁改造的樂器很感興趣。記者黃瑞典／攝影
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行政院長蘇貞昌參訪新竹縣北埔鄉南埔社區視察農村再生成果，肯定社區團結努力活化水圳...
行政院長蘇貞昌參訪新竹縣北埔鄉南埔社區視察農村再生成果，肯定社區團結努力活化水圳、地方產物，就地取材組成鹹菜桶樂團，讓地方再生。記者黃瑞典／攝影
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農村再生蘇貞昌樂團
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