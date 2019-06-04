蘇貞昌宣布未來4年投入403億 推動農村再生第3期

2019-06-04 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天參訪新竹縣北埔鄉南埔社區農村再生成果，肯定這個不到500人的社區，能夠團結努力活化水圳、地方產物，甚至就地取材組成鹹菜桶樂團，讓地方再生，也是農村再生的最佳典範，他宣布未來4年將投入403億元推動農村再生第3期計畫，並將南埔社區成功經驗拍成影片，讓其他農村仿效推動。

蘇貞昌由新竹縣長楊文科、前縣長鄭永金及北埔鄉長莊明增等人陪同參訪南埔社區，一行先在地方信仰中心南昌宮參拜，並欣賞鹹菜桶樂團表演，團員以鹹菜桶、舊屋梁做為打擊樂器，高唱客家本色，蘇貞昌隨興敲打起舊屋梁做成的樂器，直說鹹菜桶樂團很了不起，「比五月天還有看頭」。

楊文科說，南埔村是農村再生計畫最成功的案例，得到金牌農村獎、國家環境教育特優等獎項肯定，村裡僅400多人，大家為南埔圳的疏濬可以取得共識休耕1年，發展水車等文化，老中青幼都喜歡住在這裡，希望政府繼續支持，讓新竹客庄每個村里都能像南埔村一樣，變成農村再生的成功範例。

蘇貞昌造訪時正好下起滂沱大雨，他說冒雨專程來南埔社區非常值得，看到社區居民團結一起保存自己的土地，共同努力讓荒廢水圳及地方產物活化起來，他宣布未來4年將投入403億元推動農村再生第3期計畫，並建議農委會將南埔社區等成功經驗、感動人的故事拍成影片，讓全台4000個農村仿效，也要補助鹹菜桶樂團到各地表演，宣揚農村再生的成果。

農委會說明109年至112年推動的農村再生第3期計畫，包括在地經濟與競爭活力、生產環境與生活空間、文化襲產與知識創新、社會資本與夥伴關係4大核心關注軸面，推動地方創生，建構永續發展區域網絡及活絡農村經濟，希望吸引3萬人回農留農，創造3萬個就業機會，帶動4千萬的旅遊人次，創造8千億以上的經濟產值，活化8成以上農村，改善2萬公頃農村社區的環境品質，共創人與自然和諧的新農村。