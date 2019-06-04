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強化保護能量 7至12歲觸法將不移送少年法庭

2019-06-04 13:29中央社 台北4日電

立法院三讀修正通過少年事件處理法條文，司法院今天表示，給教育社政單位1年準備，1年後，7歲到12歲的兒少如有觸法，由學校、社工處理，不再移送少年法庭。

立法院會5月31日三讀修正通過少年事件處理法部分條文，司法院今天召開記者會說明。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，新制以「行政輔導先行，以司法為後盾」，最大的改變，1年後，7歲到12歲的兒少觸法就是由社區教育福利單位去處理，舉例來說，一名10歲少年被警察查獲當詐騙集團車手，警察做筆錄後，就不是移送少年法庭，而是告知社會局或是少年就讀學校等方式，由學校學諮中心，依學生輔導辦法去處理，以及由社工開案訪視家長、學校等，去了解少年背景為何會觸法。

謝靜慧表示，少事法第18條條文修法後，警方只能移送符合三款情形的少年給少年法院，三款情形為「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品的行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」，法院收案後，先交由社會調查官去調查，與家長會談等，調查官做完調查後向法官提出建議，法院審理並決定少年後續的處遇（保護處分），並由地方政府籌備「少年輔導委員會」專責處理，自民國112年7月1日施行。

此外，為達不歧視目的，謝靜慧說，將常用語「虞犯少年」，語意上與犯罪有牽扯，調整改稱為「曝險少年」，意思為少年身處可能誘發犯罪的高度風險環境。

司法院新聞稿指出，這次修法，不僅是少年司法制度的重大變革，也深切期望國家資源與福利服務能公平的對待每一位兒少，未來司法院將與行政院所屬法務、警政、衛生福利、教育、勞動等各相關部會積極聯繫，落實新制並強化少年保護能量。

司法院警察立法院
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