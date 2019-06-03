跨過屍體登珠峰遭批冷血 登山家詹喬愉反擊：死了怎麼救？

2019-06-03 15:16 聯合新聞網 綜合報導



綽號「三條魚」的台灣女性登山家詹喬愉27日完攀全球之巔聖母峰，對她來說，登山不光是一種樂趣，更是一種自我挑戰。 圖擷自 詹喬愉臉書 分享 facebook 位在中國西藏與尼泊爾交界處的世界第一高峰聖母峰（Mount Everest，又稱「珠穆朗瑪峰」），攻頂是許多登山愛好者的夢想，近日根據《Business insider》報導，1953年以來共約306人魂斷珠峰，但過去一周，由於氣候良好，攀登人數暴增，導致11人死亡，創下短期內歷史新高。

台灣美女登山家詹喬愉在5月27日順利登頂，是繼1995年、2009年登山家江秀真後，台灣第二位登頂聖母峰的女性登山家，他事後在個人臉書發表攀登珠峰感想寫到「登頂後，零下40度低溫環境無法停留太久，路途沒有風景，只有沿路一直跨過屍體」一語被部分網友大作文章，批她冷血、無情，讓她在今在臉書做出回應，「莫名其妙，死了怎麼救？」，對於被批評不尊重屍體部分提出抗議。

詹喬愉表示，她不明白為何要強調登山客「跨過屍體」的動作、批評登山客見死不救、冷血無情，她反問大眾「人已經死了，怎麼救？」，她解釋事實上，在人死之前，大家都會互相幫忙，也有很多人試圖幫忙想帶下去，無奈能力有限。

她提出數種在登山時，若遇到屍體會做出反應讓網友選擇，表示自己與大部分登山客，都會選擇「小心跨過去繼續走」，因為無法改變既定事實，只能做好該做的事。