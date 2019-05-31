日本作家出書還原牡丹社事件 盼讓日人知道真相

2019-05-31 15:23 中央社 屏東縣31日電



日本作家平野久美子花了4年時間，在日本和屏東牡丹鄉訪調「牡丹社事件」，完成「牡丹社事件‧MABUI的行方-日本與台灣，各自的和解」一書，希望讓日本人更了解事情的真相。

「牡丹社事件‧MABUI的行方-日本與台灣，各自的和解」5月20日在日本正式發行，還沒有中文版，平野久美子今天到屏東，由縣政府文化處舉行記者會，向台灣人介紹這本書。

平野久美子表示，她19歲第一次聽到牡丹社事件，2005年在台灣師範大學學習中文時，從電視轉播知道牡丹鄉排灣族人和日本沖繩的事件雙方遺族，在談和解的事，讓她想了解事情的真相，並一點一滴收集資料，真正展開行動，是在4年前。

平野久美子深入牡丹鄉及日本沖繩、長崎、大分縣，蒐集相關史料，文中也收錄已故牡丹鄉耆老華阿財的口述紀錄，搜集更多原住民觀點。

平野久美子表示，在台灣，所謂的牡丹社事件，主要是指1874年日本政府對台灣出兵（以石門古戰場為主的戰役），但其實應包括發生於1871年日本琉球官民的被殺害事件，對日本來說，這個事件雖然是出兵的前導，卻經常被忽略。

平野久美子表示，1871年20多位日本琉球船難者誤闖牡丹鄉排灣族高士佛部落，當時的頭目父子帶領20多位族人要去找食物招待這群日本客人，但因語言不通，文化差異，再加上日本人身上穿的華麗衣服被原住民脫下來，讓這群日本人以為原住民要殺他們，雙方產生衝突，這場衝突雙方各死了20多人。

平野久美子表示，事件發生後，又有500多位日本人因瘧疾死亡，日本以為這些得病的人又是被殺死，於是在1874年出兵攻打牡丹鄉原住民，雙方在石門古戰場攻防。

牡丹社事件排灣族死了許多人，這起事件是台日之間在近代史上第一次重要外交事件之一。

平野久美子說，對雙方來說，後裔都來到第5代，她在訪談牡丹鄉排灣族時，排灣族人覺得很冤枉，當時他們的祖先是要宴客，卻被誤會要殺人。她說，因排灣族人多是基督徒，都認為牡丹社事件是文化差異和誤解產生的不幸，應該要和解和原諒。

平野久美子表示，台灣和日本之間一直有一種牽絆，2011年日本311大地震時，來自台灣源源不斷的厚意感動日本人，讓她更想了解台灣，她一直惋惜的是仍有許多被遺忘的事件，其中之一就是牡丹社事件，為了鞏固更友好的關係，對彼此歷史相互尊重藉由交換意見來取得相互理解的努力是必要的。

她說，期許下一個世代的研究者或年輕的寫手能進一步地去究明真相及探討遺族的心境等。

平野久美子在書中也記錄了去年才去世的華阿財口述內容，華阿財的妻子今天也到記者會中，她表示，華阿財2年前曾經到日本琉球還原當年的歷史，希望雙方能夠和解，平野久美子出書，也算完成華阿財心願。

牡丹社事件除了在牡丹鄉留下了許多戰時遺址外，日本神職人員佐藤健一感念台灣人在311地震中的援助，在遇到高士村長李德福後，知道高士村民想恢復牡丹社事件前的舊神社，以緬懷牡丹社事件中戰亡的祖先，於是出資在日本打造神社，並在2014年運到高士村搭建，也成為「牡丹社事件」台日和解的另一象徵。