親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

港台攝影師拍無家者 盼用影像喚起社會關注

2019-05-31 02:21聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台灣芒草心慈善協會與香港社區組織協會近期合辦「無家者港台生活誌」攝影展，活動期間展出港台兩地針對無家者所拍攝的紀實影像，盼喚起社會對街友議題的關注。

攝影展今天下午2時於剝皮寮歷史街區進行開幕儀式，芒草心協會表示，與香港社區組織協會經歷2年的籌備，這次舉辦港台無家者攝影展及系列活動，希望讓公眾從一幅幅影像中，細覽無家者們所經歷的風景，使港台兩地的政府及民眾對無家者的現實困境有更多理解及接納，進而推動更多維權的友善政策。

據了解，此次展出的攝影作品是由港籍攝影師雷日昇、台籍攝影師林璟瑋、楊運生所攝。其中，曾從事新聞工作的雷日昇說，從香港經濟狀況最低落的時期開始，他拍攝無家者已足足20年，認識超過百名露宿者。因香港房價貴，許多「蟻居」又小又充滿蝨子，有些人用約新台幣6千元租到的房間，是高不到150公分、人無法站立的閣樓雅房，所以「不少人寧願睡街頭也不願睡房」。

雷日昇說，20年來印象最深刻的是一名做裁縫工作的老伯伯，他雖為無家者，還需照顧智能有障礙的女兒，但堅決自力更生，不領社會補助；有天雷到老伯伯的裁縫鋪，卻發現裁縫鋪已被清除，一問才知道老伯伯死在街上，其女兒也已不見蹤影。

雷日昇表示，他還拍過一個大學生，一位失業成了無家者，流浪多日後，加入了一支無家者組成的足球隊，還一起出國比賽，重拾信心的他，後來結婚生子成了家，並以賣音響為業。雷說，人在艱難的時候，若有人幫助，也一定能重生。

林璟瑋說，他從2014年接觸芒草心後開始拍攝街友，他印象深刻，起初到芒草心在台北市萬華區三水街的借宿據點參加活動時，遇到一名剛從工地回到宿所的大哥，一陣閒聊後，才知道眼前這個穿著、談吐正常的人是街友。林說，這跟原本對街友的印象很不一樣，「所以我們對街友的標籤是貼在街友身上？還是貼在我們自己腦海裡？」

此後，林璟瑋開始用影像記錄街友，拍的不是躺在公園的人，而是出入工地、出陣頭、舉牌、賣雜誌等人，他說，大概有7成的街友是有工作的，流浪只是一種貧窮的狀態。

但對居住與經濟條件有困難人來說，很可能會因為身體出問題而陷入困境。林說，至今至少有5個他拍過的街友離世，「我們有家人，有人為我們流淚；但街友連過世都沒人記得他們，我想用影像記住他們」，也希望藉由影像喚起社會關注，讓街友問題從制度面有系統地改善。

台灣芒草心慈善協會與香港社區組織協會近期合辦「無家者港台生活誌」攝影展，展出港台...
台灣芒草心慈善協會與香港社區組織協會近期合辦「無家者港台生活誌」攝影展，展出港台兩地針對無家者所拍攝的紀實影像，盼喚起社會對街友議題的關注。記者李隆揆／攝影
分享
台灣芒草心慈善協會與香港社區組織協會近期合辦「無家者港台生活誌」攝影展。記者李隆...
台灣芒草心慈善協會與香港社區組織協會近期合辦「無家者港台生活誌」攝影展。記者李隆揆／攝影
分享
台灣芒草心協會秘書長李盈姿。記者李隆揆／攝影
台灣芒草心協會秘書長李盈姿。記者李隆揆／攝影
分享
「無家者港台生活誌」攝影展，展出港台兩地針對無家者所拍攝的紀實影像。記者李隆揆／...
「無家者港台生活誌」攝影展，展出港台兩地針對無家者所拍攝的紀實影像。記者李隆揆／攝影
分享
林璟瑋說，至今至少有5個他拍過的街友離世，「我們有家人，有人為我們流淚；但街友連...
林璟瑋說，至今至少有5個他拍過的街友離世，「我們有家人，有人為我們流淚；但街友連過世都沒人記得他們，我想用影像記住他們」。記者李隆揆／攝影
分享
雷日昇說，人在艱難的時候，若有人幫助，也一定能重生。記者李隆揆／攝影
雷日昇說，人在艱難的時候，若有人幫助，也一定能重生。記者李隆揆／攝影
分享
香港社區組織協會幹事吳衛東。記者李隆揆／攝影
香港社區組織協會幹事吳衛東。記者李隆揆／攝影
分享

街友攝影香港
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

維護生物多樣性 打造適居環境

2019-05-30 19:46

2座活火山引恐慌 消防署：前年已建立災害相關機制

2019-05-30 19:30

核廢放哪？ 環團籲公開研究結果

2019-05-30 16:07

不必切腹了 陳吉仲：今年農產品幾無產銷失衡

2019-05-30 10:01

影／近日豪雨造成農作物災損 農委會：全台約8000萬

2019-05-30 09:56

環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫

2019-05-30 08:00

Uber條款沒共識 自救會上街頭

2019-05-30 00:49

西濱「最後一哩路」 環評過關 可望2026年通車

2019-05-29 23:42

影╱Uber自救會政院抗議 與警發生推擠

2019-05-29 22:48

號召桃機「喝咖啡」 Uber司機卻未現身

2019-05-29 22:22

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:59

讓郭台銘洗不釋手的盤子 背後有流了２４年的淚水

2019-05-30 14:10

從金融發展到環境衛生安全台灣的法律怎麼了？

2019-05-27 00:00

富邦人壽前進新莊 「青銀連心 共樂同行」開放報名 免費樂活桌遊、健走活動 再送你看棒球

2019-05-24 12:30

聖約翰科大讓有夢的孩子勇敢築夢　成就夢想

2019-05-24 00:00
看更多

熱門文章

婚外情生下一女？韓國瑜說要告 吳子嘉再爆：歡迎提告

2019-05-30 18:01

最新民調！ 柯文哲稱霸「三腳督」

2019-05-30 10:41

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

2019-05-30 16:52

吳子嘉爆韓國瑜民調不是第1名 一對一民調還輸3人

2019-05-30 10:20

吳子嘉爆料李佳芬暴跳如雷 韓國瑜：他有看在眼裡？

2019-05-30 20:14

惡房東退散！三大租屋新制6月上路 違規最高罰30萬元

2019-05-30 10:34

批中執會粗暴 賴清德深夜發臉書 接著上《我要當選》

2019-05-30 08:37

柯文哲稱霸「三腳督」？她指這分民調有鬼 內情不單純

2019-05-30 15:20

臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？

2019-05-30 10:32

消滅惡房東 蘇貞昌：6月1日起電費不得超收 押金最多2個月

2019-05-30 10:08

遠見調查／2019年縣市長施政滿意度 六都之中5星市長只有他

2019-05-30 13:32

鄭文燦、林智堅再奪五星 徐榛蔚進五星俱樂部唯一新人　　　　　　

2019-05-30 12:23

八吋自走砲 全女性砲班成焦點

2019-05-30 10:24

韓國瑜競選團隊出爐？ 董念台：庶民韓國瑜不見了！

2019-05-30 09:52

館長透露「後事都交代好了」 館粉：選立委打倒惡勢力

2019-05-30 11:21

六一挺韓看不到？造勢必備道具 卻因「這理由」被禁掉

2019-05-30 09:00

孫大千影射黑韓 李艷秋：吃三天飽飯以為就可號令群眾

2019-05-30 22:03

鄭文燦演講暗酸韓國瑜 北大學生爆掌聲

2019-05-30 19:14

調查採訪／高山仰「止」？誰卡住山岳觀光

2019-05-30 00:59

環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫

2019-05-30 08:00

韓國瑜提告 吳子嘉：歡迎來告

2019-05-30 20:37

力挺韓國瑜凱道造勢 李來希：人數一定超越三山

2019-05-30 12:34

綠營總統初選納50%手機民調 學者：可尊重一下專業嗎？

2019-05-30 07:43

韓國瑜6月1日凱道造勢 香腸瀑布不能來 她還怕這事來攪局

2019-05-30 12:50

潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一

2019-05-30 14:27

韓國瑜自爆打韓小組 黃光芹：想像的暴力比暴力更可怕

2019-05-30 09:27

造勢前2天被爆有私生女 韓國瑜：政治企圖明顯無法再忍

2019-05-30 19:49

漢光演習最大規模操演 恆春半島聯合灘岸殲敵

2019-05-30 07:52

「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴

2019-05-30 11:10

初選若敗是否支持賴清德？ 蔡英文霸氣回：我當然會贏！

2019-05-30 11:20

許效舜要選基隆市長 林右昌：他願為基隆打拚好事情

2019-05-30 10:45

施政滿意度超低 柯Ｐ挨酸「政治一百分、市政零分」

2019-05-30 17:05

請辭NCC代理主委 翁柏宗聲明：個人健康因素

2019-05-30 18:10

【重磅快評】柯文哲精采的一天 最難完成的答卷

2019-05-30 18:41

施政滿意度下滑全台最高 柯Ｐ：民進黨初選還納我幹嘛

2019-05-30 14:21

六一挺韓 軍公教團體動員：人數一定會超越三山

2019-05-30 13:57

都說國民黨挺他 郭台銘：天天講納手機民調沒人理我

2019-05-30 15:29

宣示總統初選中立 國民黨團共同聲明出爐

2019-05-30 13:24

韓國瑜6月1日凱道大造勢 他指牛鬼蛇神大會師...

2019-05-30 12:13

影／指何志偉議場推擠4度磨蹭胸部 沈智慧痛批不入流

2019-05-30 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top