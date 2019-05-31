港台攝影師拍無家者 盼用影像喚起社會關注

2019-05-31 02:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台灣芒草心慈善協會與香港社區組織協會近期合辦「無家者港台生活誌」攝影展，活動期間展出港台兩地針對無家者所拍攝的紀實影像，盼喚起社會對街友議題的關注。

攝影展今天下午2時於剝皮寮歷史街區進行開幕儀式，芒草心協會表示，與香港社區組織協會經歷2年的籌備，這次舉辦港台無家者攝影展及系列活動，希望讓公眾從一幅幅影像中，細覽無家者們所經歷的風景，使港台兩地的政府及民眾對無家者的現實困境有更多理解及接納，進而推動更多維權的友善政策。

據了解，此次展出的攝影作品是由港籍攝影師雷日昇、台籍攝影師林璟瑋、楊運生所攝。其中，曾從事新聞工作的雷日昇說，從香港經濟狀況最低落的時期開始，他拍攝無家者已足足20年，認識超過百名露宿者。因香港房價貴，許多「蟻居」又小又充滿蝨子，有些人用約新台幣6千元租到的房間，是高不到150公分、人無法站立的閣樓雅房，所以「不少人寧願睡街頭也不願睡房」。

雷日昇說，20年來印象最深刻的是一名做裁縫工作的老伯伯，他雖為無家者，還需照顧智能有障礙的女兒，但堅決自力更生，不領社會補助；有天雷到老伯伯的裁縫鋪，卻發現裁縫鋪已被清除，一問才知道老伯伯死在街上，其女兒也已不見蹤影。

雷日昇表示，他還拍過一個大學生，一位失業成了無家者，流浪多日後，加入了一支無家者組成的足球隊，還一起出國比賽，重拾信心的他，後來結婚生子成了家，並以賣音響為業。雷說，人在艱難的時候，若有人幫助，也一定能重生。

林璟瑋說，他從2014年接觸芒草心後開始拍攝街友，他印象深刻，起初到芒草心在台北市萬華區三水街的借宿據點參加活動時，遇到一名剛從工地回到宿所的大哥，一陣閒聊後，才知道眼前這個穿著、談吐正常的人是街友。林說，這跟原本對街友的印象很不一樣，「所以我們對街友的標籤是貼在街友身上？還是貼在我們自己腦海裡？」

此後，林璟瑋開始用影像記錄街友，拍的不是躺在公園的人，而是出入工地、出陣頭、舉牌、賣雜誌等人，他說，大概有7成的街友是有工作的，流浪只是一種貧窮的狀態。