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維護生物多樣性 打造適居環境

2019-05-30 19:46台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

維護生物多樣性，你我有責！聯合國近日發佈報告警告，如果人類維持既有的發展模式，會導致1百萬物種在幾十年內完全滅絕。前環保署署長魏國彥受訪時表示，由於每個物種都對環境提供功能，如果人類任意將物種從環境中移除，會造成環境危害，甚至反過來危害到人類。

生物多樣性快速降低

根據聯合國《生物多樣性公約》定義，生物多樣性指的是地球上，物種內、物種間與生態系統間的多樣性。然而隨著人口增加、過度開發、過度消費及氣候變遷，生物多樣性正遭到嚴重破壞。聯合國也在5月初提出警告，將有近100萬種物種可能在未來幾十年內滅絕。

魏國彥受訪時提到，每個生態系中的生物都有扮演他的角色，以微生物為例，他們在農田中就是扮演分解者的角色，將許多固態物質轉換成植物可以利用的養分，讓作物生長。可是如果農夫噴太多農藥會讓微生物消失，雖然將蟲除掉，卻因為缺少必要的微生物，農地的養分降低，反而不利於生產。

不要過度介入大自然

他更分享他當台北市研考會主委的經驗：以前台北市原本打算每個行政區都設立「區花」，並將每個區的行道樹改成各自的區花，當時他強力反對，表示如果都換成同一種樹，在有病蟲害的時候，整個行道樹會因為物種單一化而整片死光，還不如維持原來的環境，讓環境自己面對風險。

他也呼籲民眾，像放生這種看似立意良善的行為，其實也對生態造成傷害。「外來種」的定義並不只是國外來的物種，台灣由於區域微環境多變，不同物種也有不同生活範圍，如果將不屬於原來環境的物種任意放生，反而會對當地的物種多樣性造成影響，而人類在公共衛生、農業等方面也會有損害。

特生中心研究員林瑞興受訪時也表示，海洋魚類減少，人類經濟、飲食型態會受到影響；森林可以吸收二氧化碳，但砍伐森林會加劇全球暖化，因此生物多樣性降低不只象徵物種的滅絕，每個滅絕的物種所扮演的功能，其他物種不一定能遞補，單一物種的消失會影響到其他物種，最終也會影響到人類。

生物多樣性可以很實際

他也提到，如果民眾透過政府或教育的宣導更了解生物多樣性的概念的話，可以讓更多人對環境惡化的議題關心，進而採取一些友善生態的行為（如垃圾減量等），也可以在參與公共事務，或是政治上讓「友善環境」的政策對政治人物有更多影響力。

「家裡的蟑螂還是要清除，以維護居家整潔，可是在野外就不是這樣。」魏國彥最後呼籲民眾，維持生物多樣性或是保育動物時，不是只偏重「好看」的物種，許多「益蟲」跟「害蟲」的觀念是人類主觀看法，可是在大自然卻沒有「益蟲」跟「害蟲」之分。完全不是這樣。

另外，如果在家裡進行園藝布置的時候，也可以用各式植栽營造多樣、友善的環境，讓生物多樣性的觀念落實在生活中，不再遙不可及。

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魏國彥聯合國北市
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