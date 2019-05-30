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核廢放哪？ 環團籲公開研究結果

2019-05-30 16:07台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

貢寮的環境根本不適合放核廢料！」針對前總統馬英九日前提出，新北市貢寮的山洞中可放2萬桶高階核廢料一事。多位環團代表30日召開記者會，表示高階核廢料需要放數十萬年才能讓強度降低。他們也同時呼籲台電跟經濟部，核廢料擺哪都有爭議，政府反而應開放全民討論，不是自己說放哪就放哪。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民說，馬英九說貢寮可以放2萬桶高階核廢料40年，但是光低階核廢料處理場要讓核廢料減低強度就要300年，遑論高階核廢料需要數十萬年，他批評馬英九，自己任內都沒有通過一座低階段核廢料處置場，現在卻還說要在貢寮蓋暫時貯存場，能源政策太過輕率。

鹽寮反核自救會總幹事楊木火提到，馬英九說核廢料可以處理，可是現在的處理程序非常麻煩，而且國外處理完，他還要該國將處理好的廢物帶回自己國家，這些經處理的廢物毒性更高，現在日本就面對找不到最終可處置這些廢料的地點的問題，他希望馬英九與國民黨能對核能政策再多一點思考。

政府須開誠佈公

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美則說，經濟部跟台電要開放全民討論核廢料處理問題。她以德國舉例：德國的地質條件比台灣穩定，可是他們光討論居民權利、補償等問題就花了2年，接下來的選址存放核廢料更花了13年。台灣在地質條件更加不穩的情況下，核廢料處置場到底放哪值得思考。

她說，台電自己做了很多研究，可是都沒有很清楚對外說明研究結果。因此她呼籲經濟部與台電將研究結果公開，並開放全民參與討論。

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