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二手商店花5元買底片 意外洗出日女星20年前寫真照

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讓郭台銘洗不釋手的盤子 背後有流了２４年的淚水

2019-05-30 14:10聯合線上 楊順平

清淨海環保洗劑一級棒 獲郭董認證

鴻海董事長郭台銘日前到桃園參訪清淨海生技公司，試用洗衣、洗碗等清潔用品，更當場挽袖洗盤子、舔手證明環保洗劑品質，引發熱烈討論。但很少人知道，獲郭董認證的安全清潔劑背後，藏著羅家父子20幾年來為環保付出的辛酸血汗。

傾家蕩產做環保　日業績只有780元

20幾年前，正值壯年的羅志禮回到家鄉老家，驚覺記憶中有魚有蝦的小溪因人工洗劑排放汙染已然變色，長滿野草，他心痛不捨之餘，決心創辦「清淨海生技公司」，投入環保洗劑事業，實現讓環境更好、海洋清淨的初衷。

當年環保意識尚未抬頭，產品賣不出去，股東紛紛退股，在外界譏笑眼光下，董事長羅志禮把在上市電機公司上班的兒子羅允俊找回來，更賣掉新竹和台中老家的土地，撐起環保事業「賺再多的錢都不如做比較有意義的事，賺再多的錢都要想辦法回饋給社會」。

然而，要傳承當時曲高和寡的環保概念談何容易？羅允俊總經理帶產品參展，示範把洗衣劑丟到魚缸裡，魚仍活力充沛悠游，卻沒有人要買；到百貨公司擺花車，一整天營業額更只有780元。

做對的事情　用淚水堅持20幾年

羅允俊一度挫敗想放棄，卻遭父親痛罵「環境污染只會越來越糟，如果現在放棄了，對整個環境和企業會有更大的傷害，我們一定要做下去！」

羅允俊聽懂了，在父親揪心的淚水中，他知道自己和公司的使命「我可能沒有辦法把這個地球或這個海洋變得更好，但是我們可以不要繼續破壞它！」

羅允俊心想，怎麼讓環保洗劑更為大眾所接受？去除瓶罐成本壓縮價格，同時節省包材垃圾量的初衷，讓他發想出劃時代的「膠囊球」專利系列產品，更在2007年取得台灣發明專利、2008年起陸續取得日內瓦國家發明金牌獎、中國、美國等多國獎項與專利保護。

如今，洗衣膠囊在市面上漸趨普及，更擁有歐美國家7成牌面市佔率，很多人誤以為是歐美日研發的技術，其實這種「可溶解、無污染的膠囊包覆技術」專利發明者，是羅允俊辛苦研發出來的成果。

圖／聯合報系提供
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郭董認證 清淨海品質掛保證

這樣的用心，讓鴻海董事長郭台銘都深感佩服，他特地造訪清淨海，試用洗衣、洗碗等清潔用品，當場挽起袖子洗盤子，還拿出隨身手帕擦拭、舔手證明洗劑安全又乾淨，更爆料常替太太洗碗、洗衣服、洗盤子，尤其老婆大人不高興時，更要爭先搶著洗碗，可以加功抵過。

圖／聯合報系提供
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郭台銘分享試用心得，「自己摸的時候發現跟家裡洗出來的衣服，及幫太太洗碗的感覺不太一樣」。感覺更天然又不會傷害到我們的手，同時讚揚清淨海產品是高科技和庶民經濟結合，如果每人洗髮精、洗潔精，都換成新科技的環保產品，不只對自己身體有益，也對水質改良有益。一年下來，更可讓翡翠水庫的總磷含量減少27.5%。

20幾年的阿甘精神　與水共生才能永續

如今，「清淨海」不僅是台灣環保標章和清潔用品的領導品牌，羅志禮董事長更將產品上架到全通路，開發出無毒環保的消毒液及一系列防疫產品和防蚊液，希望有一天台灣所有小河都能再看到魚蝦悠游，所有石化毒害都不復存在於個人、家庭或地球上，繼續危害下一代子子孫孫的健康。

圖／聯合報系提供
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2018年12月24日，清淨海生技股份有限公司順利掛牌興櫃，股票代號7516。用淚水堅持、24年如一日的阿甘精神，羅志禮、羅允俊父子未來會繼續堅持不懈的生產、研發和創新，以期締造出更豐碩的天然環保果實！

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