長榮勞資糾紛2度協商交通、勞動部參加 工會提8訴求

2019-05-29 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



長榮航空勞資爭議不休，桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方今天傍晚將在桃園市蘆竹區天際飯店，再度舉行勞資協商會議，工會祕書長鄭雅菱會前表示，這次第二度勞資協商，希望資方對工會8大訴求提出有誠意的方案。

由於上周資方對工會提出的4項訴求，與原本調解時提出的方案一樣，今晚希望資方對日支費調整（含禁搭便車）、改善疲勞航班、勞工董事、參與人評會等4項提出可能達成的對案，另針對國定假日雙倍薪、工會幹部假、更改勞動條件須與工會協商、一架航班外籍組員不超過2人等4項訴求，也能首次拿出對案回應，解決勞資爭議。

桃園市空服員職業工會針對長榮航空勞資爭議進行罷工投票，在工會釋出端節不罷工善意後，勞資雙方原定本月24日首度勞資協商，不過雙方未達共識，約定今天下午第二次協商，包括交通部、勞動部、桃園市府勞動局及勞資雙方約20人參加，工會在會前喊話希望長榮航空資方提出8項訴求完整對案，針對持續罷工投票，鄭雅菱表示，投票將到6月6日結束，6月7日、8日進行開票。