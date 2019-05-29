親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
王金平獨家專訪
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
舌尖上的化學
政治
軍事
綜合

預測NBA總冠軍 東西方「糗爺」誰能洗刷惡名

美中科技冷戰全面升高 華為命運的倒數計時

長榮勞資糾紛2度協商交通、勞動部參加 工會提8訴求

2019-05-29 19:01聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮航空勞資爭議不休，桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方今天傍晚將在桃園市蘆竹區天際飯店，再度舉行勞資協商會議，工會祕書長鄭雅菱會前表示，這次第二度勞資協商，希望資方對工會8大訴求提出有誠意的方案。

由於上周資方對工會提出的4項訴求，與原本調解時提出的方案一樣，今晚希望資方對日支費調整（含禁搭便車）、改善疲勞航班、勞工董事、參與人評會等4項提出可能達成的對案，另針對國定假日雙倍薪、工會幹部假、更改勞動條件須與工會協商、一架航班外籍組員不超過2人等4項訴求，也能首次拿出對案回應，解決勞資爭議。

桃園市空服員職業工會針對長榮航空勞資爭議進行罷工投票，在工會釋出端節不罷工善意後，勞資雙方原定本月24日首度勞資協商，不過雙方未達共識，約定今天下午第二次協商，包括交通部、勞動部、桃園市府勞動局及勞資雙方約20人參加，工會在會前喊話希望長榮航空資方提出8項訴求完整對案，針對持續罷工投票，鄭雅菱表示，投票將到6月6日結束，6月7日、8日進行開票。

鄭雅菱表示，之前24日針對8項訴求的日出支費調整（含禁搭便車）、改善疲勞航班、勞工參與公司治理及參與人評會4項訴求，要求資方提出對策，因資方與調解時提案一模一樣，這次將另外的國定假日雙倍薪、工會幹部假、更改勞動條件須與工會協商、一架航班外籍組員不超過2人等4項訴求，一起納入希望資方提出好的對案解決爭議。

桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方二度舉行勞資協商會議，交通部、勞動部及市府勞動...
桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方二度舉行勞資協商會議，交通部、勞動部及市府勞動局代表與資方代表協商，工會提8大訴求希望資方回應解決爭議。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方二度舉行勞資協商會議，工會秘書長鄭雅菱（見圖）...
桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方二度舉行勞資協商會議，工會秘書長鄭雅菱（見圖）表示工會8大訴求希望資方誠意提好的對案解決爭議。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方二度舉行勞資協商會議，工會提8大訴求希望資方誠...
桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方二度舉行勞資協商會議，工會提8大訴求希望資方誠意提好的對案解決爭議。記者曾增勳／攝影
分享

長榮罷工投票
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

刑事訴訟扣押修法 呂太郎：兼顧國家制度和第3人權益

2019-05-29 16:04

Uber自救會政院抗議 揚言突襲包圍總統府

2019-05-29 16:00

幕僚傳婚外情 柯文哲：總統也無法管30萬公務員私生活

2019-05-29 11:17

開放總統府住一晚 蔡英文：讓入住的旅客成為友善大使

2019-05-28 22:08

網購平台未加註疫區肉品警語 最高罰15萬

2019-05-28 18:58

交通部要Uber不要再期待了 10月起不合法就取締

2019-05-28 17:09

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:59

行政院投入29.9億元 啟動三期災防科技創新服務方案

2019-05-28 15:10

從金融發展到環境衛生安全台灣的法律怎麼了？

2019-05-27 00:00

富邦人壽前進新莊 「青銀連心 共樂同行」開放報名 免費樂活桌遊、健走活動 再送你看棒球

2019-05-24 12:30

聖約翰科大讓有夢的孩子勇敢築夢　成就夢想

2019-05-24 00:00
看更多

熱門文章

韓國瑜年改主張 恢復對已退休的承諾、提升管理效能

2019-05-29 12:59

李佳芬家族從政60多年 柯文哲酸韓國瑜怎會是庶民

2019-05-28 22:23

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

2019-05-29 09:00

國軍近年最大性醜聞 上校艦長性侵女部屬被撤職

2019-05-29 16:35

韓國瑜被竊聽？ 孫大千點出七大疑點

2019-05-29 08:10

陳水扁提醒民進黨：大輸地方選舉 總統大選一定失利

2019-05-29 08:45

再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋

2019-05-29 14:15

王金平揭祕辛：扁曾派蔡找宋化解對立

2019-05-29 00:56

綠中執會通過初選民調手機市話各半 納韓國瑜、柯文哲

2019-05-29 15:56

新聞眼／李進勇案 狼狽突圍 綠的盤算…

2019-05-29 00:32

Yes, I do！ 苦苓為韓國瑜寫了一封「總統情書」

2019-05-29 12:54

郭台銘：民進黨拿李進勇 當蔡英文執政失敗「救命符」

2019-05-28 20:30

跟進郭台銘當選總統就捐薪？ 朱立倫：我要養家活口

2019-05-29 11:18

漢光反登陸作戰演習前 漁民「捕」到雷霆2000火箭彈

2019-05-28 20:53

不溝通 硬過關？學者批綠「現在裝都不用裝」

2019-05-29 01:21

賴清德：初選辦法已公告並切結 不應有所變動

2019-05-29 11:34

鳳陽艦長酒後違反兩性營規 遭撤職依法偵辦

2019-05-29 12:17

張榮味家族挺韓 張麗善：韓國瑜是家人，當然支持家人

2019-05-29 10:46

列李進勇偽造文書等爭議 國民黨：人而無信，不知其可也

2019-05-28 19:38

向大陸喊話 柯文哲：可參考蔣經國「慢慢放」往民主前進

2019-05-28 22:09

蘇系蔡憲浩登報疾呼：民進黨應表決徵召蔡英文

2019-05-29 10:22

曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23

「登山出事免國賠」擬入法 張景森：再見了媽寶級國家

2019-05-29 12:19

影／空軍戰備道起降 陸航直升機是幕後英雄

2019-05-29 00:03

楊照：兩黨完全依賴民調 到最後失去靈魂

2019-05-29 12:57

幕僚傳婚外情 柯文哲：總統也無法管30萬公務員私生活

2019-05-29 11:17

疑有內鬼 韓國瑜：調整不適任主管 嚴查弊案

2019-05-29 00:22

對付台版水門案！老馬拆手機電池... 韓國瑜除了擔心還能做什麼

2019-05-29 08:00

敗選「自責」沈潛5個月 卓冠廷接林佳龍辦公室主任

2019-05-29 10:21

籲別讓總統高雄雙輸 王金平：找到可勝選的人有風險

2019-05-29 11:20

開第一槍！「核心價值不對」張淑中怒辭委員

2019-05-29 00:24

英德網路大戰再起 賴清德臉書又被灌爆

2019-05-29 09:55

國軍再推新式野戰口糧 兩關鍵內容口味升級獲好評

2019-05-28 23:52

國民黨高市立委初選 黃昭順、陳美雅出線

2019-05-29 11:52

觀察站／蔡賴合？撕破臉？ 混沌不明

2019-05-29 01:50

中廣聽證 恐面臨被追徵80億、16筆不動產命移轉國有

2019-05-28 22:30

演講酸韓國瑜？ 陳其邁：不能問什麼都說Yes I do

2019-05-28 21:53

蔡賴今再戰中執會 蔡陣營：勿再出現干擾決策進行狀況

2019-05-29 12:46

擋李進勇人事案有戰功 7藍委挺同婚修法爭議可望落幕

2019-05-29 13:45

觀察站／看內耗失落20年 王金平謀國心猶壯

2019-05-29 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top