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高雄市長室遭闖是水門案？名嘴直指關鍵十分鐘疑點

想免費玩澎湖！快去買聯合報、聯合晚報參加抽獎

2019-05-28 15:53聯合報 記者許玉娟╱即時報導

每年4月到9月是澎湖旅遊旺季，聯合報系推廣國內旅遊，與佳期旅行社共同舉辦「輕鬆度假趣-暢遊澎湖好康三重奏」活動，即日起只要購買《聯合報》或《聯合晚報》，就有機會抽到澎湖3天兩夜機+酒自由行遊程，活動7月3日截止。

主辦單位表示，暢遊澎湖好康三重奏包含抽獎、伴手禮兌換券及旅遊百元折價券。活動期間，凡購買任1份《聯合報》或《聯合晚報》，掃描報版活動QRcode，填妥發票號碼、姓名、手機、年齡、性別、住址、e-mail，即取得「澎湖輕旅行3天兩夜（機+酒）自由行」抽獎資格，共有15個名額。

另外，購買佳期旅行社機+酒任一行程，剪下報版「澎湖典醬家精美伴手禮兌換券」並檢附行程繳費收據，可於澎湖典醬家門市免費兌換精美特產禮盒一組；好康還有剪下報版「佳期旅遊百元coupon券」，持券購買佳期旅行社任一行程，即可折抵旅遊費用100元，一張coupon券限折抵一個行程，相同行程每人限折一次。

主辦單位強調，兌換券及百元折價券僅限正本有效，影印、遺失、汙損均無效，使用期限至108年12月31日止，逾期作廢，不得轉售、兌換現金或與其他優惠併用，使用後由典醬家及佳期回收。

佳期旅行社指出，澎湖群島由90座大小島嶼組成，擁有的海岸線是台灣本島的120倍，海洋生態資源豐富且多樣，天然的柱狀玄武岩地質有上帝的石雕公園之稱，加上絕美海景、石滬、古厝、人文風情，非常適合深度旅遊。

歡迎國人踴躍前往澎湖，盡情享受陽光、沙灘、海浪、美食，6月底前成行還有浪漫海上花火加值。相關「澎湖輕旅行3天2夜（機+酒）自由行」遊程內容，請於登錄發票時詳閱獎項內容與兌獎需知。

即日起購買《聯合報》或《聯合晚報》，就有機會抽到澎湖3天兩夜機+酒自由行遊程。記...
即日起購買《聯合報》或《聯合晚報》，就有機會抽到澎湖3天兩夜機+酒自由行遊程。記者許玉娟╱攝影
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購買佳期旅行社機+酒任一行程，憑報版兌換券及行程繳費收據，可於澎湖典醬家門市免費...
購買佳期旅行社機+酒任一行程，憑報版兌換券及行程繳費收據，可於澎湖典醬家門市免費兌換精美特產禮盒一組。圖╱佳期旅行社提供
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澎湖擁有世界級景觀，非常適合安排深度旅遊。圖╱佳期旅行社提供
澎湖擁有世界級景觀，非常適合安排深度旅遊。圖╱佳期旅行社提供
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