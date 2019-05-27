工輔法攻防╱工廠聯盟：必定會展現守法決心

2019-05-27 14:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ╱ 台北報導



全國臨時工廠登記聯盟召開記者會，要求立院儘速通過政院版本工廠管理輔導法並公布10萬人連署結果。 圖╱全國臨時工廠登記聯盟提供 分享 facebook 為支持政院版《工廠管理輔導法》，全國臨時工廠登記聯盟上午也召開記者會，發表十萬人連署成果，並宣示配合政府輔導管理，提升環保、公安的決心。朝野立委陳素月、洪宗熠、柯呈枋、林岱樺、陳超明、顏寬恆等人也現身力挺。

工廠聯盟表示，臨登工廠於明年6月失效，約4.5萬家臨登與未登工廠儘管產值上兆且供應數十萬工作機會，卻恐因無法規依循而面臨拆遷命運。3月底行政院通過《工廠管理輔導法部分條文修正草案》，力圖讓農地工廠歷史問題務實落幕；目前全案已完成委員會審查，等待朝野協商。

於總質詢要求行政院承諾提案的陳素月表示，農地工廠議題實在是歷史問題，沒有誰錯誰對，並支持政院版的設計能使經濟與環保平衡兼顧。

面對污染、公安質疑，桃園田園工廠協會理事長詹友綜表示，工輔法修正後兩年內須接受納管、三年內須完成改善計畫才可能取得特定工廠的登記，不僅法規沒便宜行事空間，甚至政院版草案是我國首度將「斷水斷電」明定於條文的法律，業者必定會展現守法的決心。

聯盟呼籲《工廠管理輔導法》明朝野協商，為確保此法後續配套措施完善制定，立院本會期結束前應速通過；若拖過6月中旬臨時會，修法施行日恐將難銜接臨登失效大限。