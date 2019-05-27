「2019臺灣社會信任」調查結果出爐！台灣民眾最不信任哪些人？

2019-05-27 13:14 聯合新聞網 文章提供／遠見



遠見分析台灣民眾對社會信任的程度。圖／ingimage 分享 facebook

你知道台灣民眾最相信什麼人嗎？答案就在你我身邊。

群我倫理促進會與遠見研究調查日前公布最新「2019社會信任調查」，結果顯示，每日朝夕相處的「家人」（信任度95.8%）是台灣民眾最信任的對象，再來是醫生（信任度91.6%）、中小學老師（82.1%）和基層公務員（78.1%）；與此相較，最不信任的對象依序為新聞記者（不信任度65.7%）、民意代表（53.8%）、政府官員（54.1％）和法官（52%）。（表1）

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朝夕相處的人信任度最高

「距離帶來美感」，但不見得能帶來信任感，最能夠得到民眾信任的人，通常都是朝夕相處的這些人。根據過去的調查趨勢就能看出，民眾對愈親近、接觸程度愈高的人群（如家人、醫師、老師等），信任程度愈高，達到八成以上，今年的調查結果也不例外。而與民眾健康、孩子教育相關的「醫生」「中小學老師」，歷年的信任度也都在七成以上。（圖二）

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施政評價低，但對基層公務員信任度高

至於政府施政評價部分，過半民眾（55.1%）不信任政府的施政能力。其中，能源政策、勞工政策與兩岸政策均有超過五成以上的受訪者認為不適當，認為農漁民政策不適當的比例也有近四成五（44.9%）。（表3）

民眾對政府施政沒信心，但對基層公務員的信任度卻高達近八成（78.1%），不過對負責政策規畫、執行的官員僅有三成五（35.5%）的信任度，顯見民眾比較肯定真正做事的基層公務員。（圖一）

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司法方面，基層警察信任度高達七成六（76.5%），但對法官的信任度卻很低，不滿四成（39.6%）。（圖一）進一步詢問民眾「司法是否能夠維護公平正義」時，雖然有三成給予正面評價，但多數民眾對司法判決依舊沒有信心，有超過六成（63.0%）持不信任態度。反映出民眾對司法改革的失望，對於法官的印象短時間難以扭轉。（表2）

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總統信任度：蔡英文僅5成不及格

今年，總統蔡英文就任剛好滿三週年，她的信任度竟然從2017年就任初期的45.5%回升至52.6%，但仍未達及格分數60%。（附表1）雖然民眾對蔡英文總統個人的信任度有成長，但比較2019年與2001年的調查結果，民眾對總統的信任分數排序卻從第5位下降至第9位。（見附表2）

比較過去的兩任總統，前總統陳水扁2001年就任初期是60.6%，2006年卻降到36.1%；前總統馬英九的信任度則從第一任2008年的44.4%降至第二任2013年的33.6%。整體而言，民眾對於總統在第一任任期內的信任度普遍較高，第二任的信任度則較低。

企業負責人的信任度逐年提升

在社會影響性的角色中，律師的信任度創下53.9%的新高。企業負責人在2015年受食安風暴與勞資爭議影響下挫後逐步回升，本年度信任程度達到48.7%，這可能與近年盛行企業社會責任（CSR）觀念有關，社會對企業負責人也有更高的期待。而新聞記者角色歷年的信任度大致都在三成以下，從2013年以來逐步下滑。（圖三）

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政府施政需傾聽民意

值得一提的是，民眾對政府施政能力的不信任度高達五成五（55.1%），特別在「能源政策」「勞工政策」以及「兩岸政策」不適當的比例均高於五成。

本次調查也詢問民眾對兩岸簽訂和平協議的態度，49.7%民眾認為「兩岸簽訂和平協議」適當，38.7%認為不適當；45.0%民眾認為「由兩岸民間智庫來討論如何簽訂和平協議」適當，42.7%認為不適當。整體而言，民眾的看法雖然分歧但以贊同居多。（表3）

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歷年信任程度比較

回顧過去18年的調查結果，社會上14項角色的信任度，有10項角色的信任度上升，顯見台灣整體社會的信任程度提高，其中以社會上大部份的人（增加34.2個百分點）、警察（增加30.1個百分點）上升最多；其他如企業負責人（增加27.1個百分點）以及律師（增加22.8個百分點）信任度成長幅度都在20個百分點以上。

信任度下滑最多的角色是總統（減少8.0個百分點），其次為法官（減少3.1個百分點）。（表4、5）

總而言之，民眾對社會各角色信任程度調查結果顯示：「社會上的信任程度雖然主要維繫在家人、醫師、教師之間，對於其餘各社會角色的信任程度則朝向正面的方向發展，顯示民眾對整體的社會信任抱持信心」。至於排名倒數的記者、民意代表和政府官員的信任度持續低落，有待努力，以重新贏得民眾的信任。

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本調查是由遠見民調中心在2019年4月25日至2019年4月28日（扣除星期六），平日晚間18:20至22:00，假日下午13:10至17:10執行調查。

以等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，並採電腦輔助電話訪問方式，成功完訪居住台灣20歲以上民眾共1,080位。

對母體各項參數的推論，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±2.98%。調查結果已對受訪者性別、居住縣市、年齡、教育程度等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

（作者／馮紹恩 本文出自2019.05.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）