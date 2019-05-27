怕出櫃？ 她開課教「貼近爸媽的心法」

2019-05-27 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



同志父母愛心協會召集人的郭媽媽，成了不少同志父母的心靈導師。 圖／郭媽媽提供 分享 facebook

同志運動路上，常能看到一群爸爸、媽媽的堅毅身影，站出來為孩子發聲。儘管同志已可登記結婚，但有不少人就算「想婚」，卻害怕因此出櫃而退卻。同運資歷十五年的「郭媽媽」，決定擴大免費開設「出櫃保證班」，以父母視角，傳授孩子貼近爸媽的心法。

同志父母愛心協會召集人的郭媽媽說，「爸媽的愛，廿四小時、三百六十五天都是一樣多的，永遠想要多了解自己的孩子」，只要找對打開父母心的鑰匙，出櫃其實沒那麼難。但她也說，時間從來不站在同志爸媽這邊，反而是最大殺手，爸媽如果資訊不充足，隨著年紀愈來愈大，只會更固守偏見。

郭媽媽說，對爸媽來講，孩子突然出櫃，會帶來爸媽的恐慌，因為爸媽原來對孩子有一大片空白，所以父母有六成同志資訊須由孩子提供，不是自白身分就夠了，要追本溯源，跟爸媽分享認同歷程，這樣爸媽才能跟上。

有不少爸媽甚至會自責，認為自己不適任，或教養、家庭出問題。郭媽媽說，要向爸媽澄清，這些事情並不影響孩子的性傾向，須消除爸媽的自責感。郭媽媽建議想出櫃的同志，第一步先回頭了解爸媽，看看自己是否長期忽略爸媽的真實需求，學著以成人對成人的方式應對，爸媽只要有足夠、正確資訊，爸媽就可建立新觀點。