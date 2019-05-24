為同志女兒遮風擋雨20載 「脆瓜阿公」上街遊行爭權益

2019-05-24 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



今天是同婚生效首日，女兒是同志的「脆瓜阿公」，一路走來則始終力挺孩子，孫女脆瓜出世後，他樂於含飴弄孫，還陪女兒一家上街走同志遊行，60多歲的「脆瓜阿公」說，老一輩缺乏理解同志的語言，只要找對語言，就算孩子是同志，父母愛孩子的心不會變。他想告訴其他同志父母，「你們並不孤單。」也祝福即將登記結婚的女兒，要和伴侶努力相愛，守護這得來不易的家庭。

女兒Corrine在高中時期就向家裡出櫃，「脆瓜阿公」說，他花了3個多月時間，找遍國內外相關書籍、文獻，上圖書館、查網路、找同志團體諮詢，能找的資料都找遍了，理性的他，很快理解到性傾向從來不是問題，最重要的是協助女兒面對外界壓力，「家裡的事情她不用擔心，只要能面對外面。」從女兒大學畢業、出社會，20多年來，他默默作為女兒在親族間的「盾牌」，更逮到機會就向親友宣揚同志的優點。

女兒Corrine後來與伴侶Vivian組成家庭，並生養了一個名為「脆瓜」的可愛孩子，「脆瓜阿公」喜孜孜地介紹，同志家庭三代同堂，愛毫無差別，「脆瓜阿公」也成了他最喜歡的稱呼，平日甚至會陪著脆瓜參與共學團，阿公當仁不讓地說，「我們要來給脆瓜站台！」

他透露，當脆瓜6個月大時，他看到Corrine跟Vivian背著脆瓜上街走同志遊行的照片，為之感動，暗自決定隔年也要跟著上街，隔年還當真現身，給了女兒一家驚喜。「脆瓜阿公」開玩笑說，自己只是一個平凡、低調的老人，這輩子從未上街頭，當天走在同志遊行隊伍裡，還怕被誤認為反同的「護家盟」。

「脆瓜阿公」說，在孩子面前，父母永遠都充滿著愛的勇氣，只是老一輩的父母，缺乏理解同志的語言，但只要找到那個理解孩子的語言，父母的愛都是一樣的，他特別想跟其他同志父母說，不要擔心，「你們並不孤單。」