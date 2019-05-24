親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜獨家專訪
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
蘇啟誠事件調查
同婚登記起步走
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

獨／婚禮狂拖30個月！正妹主播羞曝最愛「激活」老公

為同志女兒遮風擋雨20載 「脆瓜阿公」上街遊行爭權益

2019-05-24 21:56聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

今天是同婚生效首日，女兒是同志的「脆瓜阿公」，一路走來則始終力挺孩子，孫女脆瓜出世後，他樂於含飴弄孫，還陪女兒一家上街走同志遊行，60多歲的「脆瓜阿公」說，老一輩缺乏理解同志的語言，只要找對語言，就算孩子是同志，父母愛孩子的心不會變。他想告訴其他同志父母，「你們並不孤單。」也祝福即將登記結婚的女兒，要和伴侶努力相愛，守護這得來不易的家庭。

女兒Corrine在高中時期就向家裡出櫃，「脆瓜阿公」說，他花了3個多月時間，找遍國內外相關書籍、文獻，上圖書館、查網路、找同志團體諮詢，能找的資料都找遍了，理性的他，很快理解到性傾向從來不是問題，最重要的是協助女兒面對外界壓力，「家裡的事情她不用擔心，只要能面對外面。」從女兒大學畢業、出社會，20多年來，他默默作為女兒在親族間的「盾牌」，更逮到機會就向親友宣揚同志的優點。

女兒Corrine後來與伴侶Vivian組成家庭，並生養了一個名為「脆瓜」的可愛孩子，「脆瓜阿公」喜孜孜地介紹，同志家庭三代同堂，愛毫無差別，「脆瓜阿公」也成了他最喜歡的稱呼，平日甚至會陪著脆瓜參與共學團，阿公當仁不讓地說，「我們要來給脆瓜站台！」

他透露，當脆瓜6個月大時，他看到Corrine跟Vivian背著脆瓜上街走同志遊行的照片，為之感動，暗自決定隔年也要跟著上街，隔年還當真現身，給了女兒一家驚喜。「脆瓜阿公」開玩笑說，自己只是一個平凡、低調的老人，這輩子從未上街頭，當天走在同志遊行隊伍裡，還怕被誤認為反同的「護家盟」。

「脆瓜阿公」說，在孩子面前，父母永遠都充滿著愛的勇氣，只是老一輩的父母，缺乏理解同志的語言，但只要找到那個理解孩子的語言，父母的愛都是一樣的，他特別想跟其他同志父母說，不要擔心，「你們並不孤單。」

許多父母在同志孩子出櫃後，因為懼怕外界眼光，反而將自己鎖入更深的暗櫃裡，但「脆瓜阿公」卻挺身而出，為女兒遮風擋雨。過去他奮力為他的孩子舖一條安穩的路，現在同婚終於合法化了，他也由衷祝福Corrine跟Vivian，不只要浪漫愛，更要努力相愛。

同性伴侶的Corrine（左二）與Vivian（右一），育有一女「脆瓜」，Cor...
同性伴侶的Corrine（左二）與Vivian（右一），育有一女「脆瓜」，Corrine的爸爸則樂當起「脆瓜阿公」，一路陪伴著女兒一家爭取同志家庭權益，還跟著上街走同志遊行。圖／台灣同志家庭權益促進會提供
分享

同志遊行語言同婚

相關新聞

同婚專法上路第一天 500對完成結婚登記

2019-05-24 20:12

蔡總統簽署同婚專法用筆 詢問度破表

2019-05-24 21:25

北市同婚登記首日 登記數超過預約對數

2019-05-24 21:23

苗縣同性婚登記8對 「伴侶名字出現配偶欄很不可思議」

2019-05-24 21:18

同婚專法上路 脫口秀主持人艾倫推特盛讚台灣

2019-05-24 20:34

同性婚姻登記首日 桃園27對結婚了！

2019-05-24 17:39

出身基督教模範家庭 醫師與律師完成同婚登記

2019-05-24 17:36

同婚登記 台南Tina、Jessy搶得全台頭香

2019-05-24 17:30

帶女兒見證同婚 她們感動：不能不行如今不可思議

2019-05-24 17:20

同婚家庭可收養配偶親生子女 北市教育局：需有配套

2019-05-24 16:32

打開幸福迎接愛 竹市兩對同婚新人分享喜悅

2019-05-24 16:22

吳敦義一手壓下 挺同跑票案藍委懲處不了了之

2019-05-24 16:07

苗栗第一對登記女同志 未來克服生養孩子限制

2019-05-24 15:46

她們催生同婚專法今帶女兒登記 鄭文燦：應得的權利

2019-05-24 15:04

同性婚姻合法化首日 北市中午前已90對完婚

2019-05-24 15:00

同志伴侶享同樣婚姻權利！配偶贈與免稅、幫另一半買保險不再被拒

2019-05-24 14:34

同婚首日登記／厭世姬甜蜜告白簡莉穎「她讓我真正做自己」

2019-05-24 14:23

華航、長榮免費機票和台鐵優待票 同性配偶適用

2019-05-24 14:19

5年前闖關失敗 伴侶盟重返舊地登記結婚

2019-05-24 14:18

同志家長跨出第一步…基督徒母親含淚代女在教會出櫃

2019-05-24 14:14

他們指韓國瑜沒表態挺同 寧願從高雄到屏東完婚

2019-05-24 14:06

同婚上路 移民署受理首件外籍同性配偶依親居留申請

2019-05-24 13:55

同婚登記今天上路…她對她一見鍾情 交往9個月決定嫁了

2019-05-24 13:53

「3分鐘走了幾十年」同婚首日估近300對登記

2019-05-24 13:49

同志開放結婚登記首日 雲林首件在斗南

2019-05-24 13:24

同婚登記首日 基隆女議員：陰陽不能失調要和諧

2019-05-24 13:17

影／同婚登記首日 台南永康吳暐樂、岩湘蓁搶頭香

2019-05-24 12:48

524同性伴侶登記結婚 新北同志：這才是我們要的

2019-05-24 12:44

影／同志大囍日！ 祁家威籲不要離婚

2019-05-24 12:30

台灣獲澳洲團體協助 步步邁向同婚合法

2019-05-24 12:29

同婚登記首統計 上午共166對完成登記

2019-05-24 11:53

台南第一對登記同婚 護理師結連理

2019-05-24 11:47

桃園同婚女多於男 新人開心秀配偶欄「等很久了！」

2019-05-24 11:43

同婚首日這個也改了！ 基隆戶所新郎新娘立牌改玫瑰花牆

2019-05-24 11:35

同婚登記首日 牧師：結婚後挑戰才要真正開始

2019-05-24 11:33

同志伴侶登記結婚首日 台東冷清低調

2019-05-24 11:30

【重磅快評】同婚合法首日 今天起一切都不一樣了

2019-05-24 11:22

人生最難的事美夢成真！ 竹縣首對同性配偶完成登記

2019-05-24 11:22

同性婚姻登記首日 台灣、澳門伴侶未登記成功

2019-05-24 11:09
看更多

熱門文章

同婚登記今天上路…她對她一見鍾情 交往9個月決定嫁了

2019-05-24 13:53

韓國瑜將克服帶職參選 心裡已有市長人選

2019-05-23 23:41

指使楊秋興攻擊韓國瑜？郭台銘反問：我有那麼笨嗎

2019-05-24 14:54

同性婚姻登記首日 台灣、澳門伴侶未登記成功

2019-05-24 11:09

女同志新人厭世姬、簡莉穎 今登記結婚吐真心話

2019-05-24 07:56

楊秋興砲轟「噁心」 韓國瑜回應這麼說

2019-05-24 15:30

花蓮4對同婚新人登記 單親媽媽與軍人結連理

2019-05-24 10:57

郭台銘：馬英九參訪的國家 我都不會去投資

2019-05-24 17:12

還原賴清德「突襲」 上報：賴情緒不穩、指蔡派人跟監

2019-05-24 12:28

楊秋興抨韓國瑜恩將仇報後 確定辭高市兩岸工作小組

2019-05-24 16:26

大學同學交往10年 她們登記甜喊：媽媽今天結婚囉

2019-05-24 09:35

韓國瑜有屬意的市長接班人 陳其邁訝異：他要離開了？

2019-05-24 13:36

孫大千：四路人馬對韓國瑜展開江湖仇殺

2019-05-24 09:45

這一天等了17年 高雄男同志：小英若當選要風光補婚宴

2019-05-24 09:34

陳吉仲批韓國瑜：勘災耍嘴皮 對農民大不敬

2019-05-24 12:18

桃園同婚女多於男 新人開心秀配偶欄「等很久了！」

2019-05-24 11:43

影／同婚首日！陳雪：手續3分鐘 同志走了幾十年

2019-05-24 10:40

薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

2019-05-24 05:04

籲韓國瑜退初選 楊秋興：「Yes,I do」聽起來不舒服

2019-05-24 14:16

蘇啟誠案 監院報告：謝長廷「非不能也，實不為也」

2019-05-24 01:08

韓國瑜指退前朝高官「打韓」前局長反擊「胡說八道」

2019-05-24 17:03

怪禮物辱韓國瑜換「收視率」？ 高雄議場秀你給幾分...

2019-05-24 09:00

冷眼集／切割、卸責…這樣的駐日代表

2019-05-24 00:56

昨感冒就醫今辭世 水墨畫名家李奇茂享壽94歲

2019-05-24 15:27

美神盾艦再穿越台灣海峽 專家提醒：這次沒開AIS

2019-05-23 22:21

影／有可能跟蔡英文合作？ 賴清德：黨本來就要團結

2019-05-24 11:36

打開幸福迎接愛 竹市兩對同婚新人分享喜悅

2019-05-24 16:22

怎麼贏柯文哲？ 韓國瑜：藍綠推最強將

2019-05-24 00:38

軍人年改讓政府負擔不減反增？退輔會說原因

2019-05-24 18:07

同婚登記／許秀雯＆簡至潔：是婚姻，也是同志運動

2019-05-24 10:40

賴清德：若中執會強行表決改初選制度「民進黨就倒」

2019-05-24 14:11

在中美貿易戰中生存 韓國瑜：台灣可當小瑞士

2019-05-23 23:55

與作家早餐人登記結婚 陳雪：這條路走了10年

2019-05-24 10:14

影／韓國瑜批綠營靠挑動陸要選票 感慨賴被打快成殘廢

2019-05-23 22:17

人生最難的事美夢成真！ 竹縣首對同性配偶完成登記

2019-05-24 11:22

同婚登記首日 基隆女議員：陰陽不能失調要和諧

2019-05-24 13:17

韓國瑜：在任何情況之下 我都不會離開高雄

2019-05-23 23:39

高雄發大財了嗎？韓國瑜：我讓市民有光榮感

2019-05-23 23:46

看賴清德的「讓步」方案 黃偉哲：充滿自信缺乏互信

2019-05-24 12:02

場邊觀察／韓不怕「每分鐘一黑」 鬥志昂揚

2019-05-24 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top