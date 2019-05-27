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從金融發展到環境衛生安全台灣的法律怎麼了？

2019-05-27 00:00聯合線上 文／李如慧

銀行法的非中間人經濟模型放火罪沒有具體危險類型事實有黑天鵝案例的循環經濟模型

抽象危險犯沒有舉反証可以推翻的立法技術是違反人權保障與不能使法律與時俱進的關鍵

立法一昧求速成，欠缺環節相扣的思維，導致整體法制受影響！深入循環經濟發展的思考脈絡，象徵永續生存法制的黑天鵝是可期待的！

最高法院鄭玉山院長。 圖／臺灣法學雜誌 提供
最高法院鄭玉山院長。 圖／臺灣法學雜誌 提供
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最高法院鄭玉山院長：（2019年1月29日，刑法公共危險罪章有關妨害環境及衛生規定之探討學術研討會致詞摘要）建構飲水環境、食品製造衛生安全的規範，在現代追求經濟發展與永續生存利用的要求更見其重要性，其與刑罰本身謙抑性及最後手段性的關係，這是值得深思的一個問題。諸多《刑法》規定的方式都是抽象危險犯的立法模式，或許是為了急速達成保護環境、健康的立法政策，然而思慮並未周全，制度也沒有完整，體系上發生了問題，司法應深刻省思並力求精進。

行政規範目的與刑責之立法目的不同，”竹竿逗菜刀”的立法，人權保障何在？

臺灣大學法律學系李茂生教授。 圖／臺灣法學雜誌 提供
臺灣大學法律學系李茂生教授。 圖／臺灣法學雜誌 提供
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臺灣大學法律學系李茂生教授：（2019年1月29日，刑法公共危險罪章有關妨害環境及衛生規定之探討學術研討會報告摘要）我們談到公共危險罪章裡汙染行為的定義，從行政從屬性來看，污染這個名稱是全盤要利用行政法規來加以解釋，法官是沒有什麼選擇餘地，然而這樣的定義，有時只是為了行政管制，因此定義就會比較寬鬆，假如將這樣的定義，直接了當的行政從屬，拉到刑法解釋學裡面來，認定這是《刑法》第190條之1的污染行為嗎？請問犯罪會不會突然之間不受控制就膨脹起來？這樣一做下去的話，有可能到最後面，只是一個行政不法的行為，很有可能就套到這條裡面來用《刑法》加以處罰。

金融科技暨環境與食安循環經濟相關學術研討會精彩報導

立法民粹化，檢察官「依法」進行適用的結果，導致人權保障落空

台北大學法律學系曾淑瑜教授：（2019年1月18日，從特別背信、吸金、匯兌、操縱市場到新型態商業模式之類型化審查標準建立與探討實務與學術系列座談會報告摘要，影片連結：https://youtu.be/Ri88IlgeZu4）犯罪構成要件（係指立法者就各種犯罪行為之構成犯罪事實，經過類型化、抽象化與條文化，而規定於刑法分則或其他具有刑罰法律效果之條款中，以做為可罰行為之前提要件。）不但能提示人民行為規範準則，亦能保障人權，因此，唯有構成要件明確，始能避免法官恣意，減少訟累。長期以來，立法上的民粹化，造成了經濟刑法採開放性構成要件的不當，接著檢察官「依法」進行適用，司法整個運作的結構上，在檢察官僅以恪遵起訴法定義務，在沒有盡到實質舉證責任下，舉證自己無罪成為高度涉悻性的訴訟攻防，實質化人權保障落空。

立法重刑化，未實地探究並針對個案情節所帶來風險為分類，有待商榷！

成功大學法律學系古承宗教授：（2019年1月30日，跨領域角度論食品安全法制之實然與應然學術座談會引言摘要，影片連結：https://youtu.be/WXUsu1yTME4）重刑化立法、構成要件的模糊化，不論是政策性的，或是有意強化《刑法》規制社會的能力，皆有待商榷。抽象危險犯是一種刑事處罰非常前置的犯罪模式，其對於法益侵害的危險還是相當遙遠，欲找尋不法跟罪責間之衡平，實有困難，只要行為符合了不法構成要件的描述，隨即成立犯罪，是一種非常陳舊且過時的見解，重點應在於掌握犯罪評價要素，意即不法構成要件行為的定性。不管是普通刑法或附屬刑法皆有抽象危險犯的立法模式，舉《刑法》第173條為立，燒燬他人處所的這個「燒燬」的行為是不是必然地就是《刑法》第173條要處罰的不法構成要件行為？如果是在一個獨立的一層樓小木屋，縱火前，先進入屋內察看到底有沒有人在裡面，確認沒人之後，就把火放下去，這個縱火行為它就沒有所謂的對不特定人之生命、身體健康的侵害危險，如果還要論《刑法》第173條的放火罪，就有問題。

整體環境衛生安全的要求，立法針對行政不法與刑事不法之區別，不能模稜兩可！兩者本質相異，連帶著法律效果應截然劃分！

雲林科技大學科技法律研技所王服清副教授：（2019年1月30日，跨領域角度論食品安全法制之實然與應然學術座談會引言摘要，影片連結：https://youtu.be/dOc-uQE_ks8）我們經常在其他行政法領域的個別法規命令中發現，當構成要件該當的時候，其法律效果為何？有兩種態樣，一種為行政不法，另一種為刑事不法，最終會連結到徒刑與罰金的差別待遇。特別當刑事不法的規範有包括抽象危險法與具體危險犯的立法模式時，在討論其不法性內涵的層次中，即要清楚區別，否則一旦產生體系解釋嚴重的混淆，易有羅織罪名之重大疑慮。如食品違反了「食品良好衛生規範準則」，從食品安全衛生管理法第8條第1項、第44條第1項第1款及第52條的體系解釋，似乎有空間可以認為"這不必然導致所生產食品不能供人食用的結論"，當然不可否認其確實存在不法，只不過其不法的本質，應可認為是較輕微之行政不法而非較重之刑事不法。

Photo by Bournemouth News/Rex Features
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結論

流浪漢可以承受的債務不履行，僅有貨幣價值新台幣一塊錢元的風險，而我國金融管制與重刑下的銀行法卻不能容忍；一杯新加坡的高科技的白開水可以被飲用，我國卻說抽象危險犯就認定有刑事處罰的必要；線性經濟下的溯源管理，是假設在線性經濟模型下所直覺思考的「危險」的立法模式。當現在高科技可以進行新創科技做類似混合肉類或者素食時，循環經濟的模式提供了庶民經濟的低價消費需求，而普惠經濟提供了庶民更多借貸與使用的金融工具而不會有中間人金融的泡沫風險。

針對自由主義、人權保障、司法改革、普惠金融、循環經濟等議題，《台灣法學雜誌》將持續關心！誓言將系列議題， 一一尋獲象徵黑天鵝的突破性發展！

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抽象危險犯

再來提到抽象危險犯（指犯罪構成要件本身以一定的行為方式為要素，犯罪之成立與實際上是否出現危險無關。只要為構成要件所規定的特定行為，犯罪即可成立，法官並無須在個案上判斷實際有無危險。）跟具體危險犯（指犯罪構成要件本身除了規定一定之行為方式外，並以現實上發生一定之危險為要件，此一要件是一構成要件要素，法官必須在具體個案中認定危險狀態是否已經出現。）的區別。較有問題的在於抽象危險犯的討論，如果法官在審理時不需要去證明就自然而然的會去推定有危險存在的話，這樣不太好，必須要有一個嚴重的行為，一般平常的行為是不行，要有嚴重的行為，這嚴重的行為當然理所當然的才會產生那種我們立法的時候預定的一個結果，如此來給予一個犯罪行為該有的刑罰效果，才能平衡不法與罪責。

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