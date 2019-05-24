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【重磅快評】同婚合法首日 今天起一切都不一樣了

2019-05-24 11:22聯合報 記者何定照╱即時報導

全台各地戶政事務所今天擠進等了數十年的同志新人，今天起，一切都不一樣了。

對同志新人來說，一切都不一樣了。過去他們總憂心即使辦了婚禮或伴侶註記，彼此的位置仍然不合法：對方有醫療急難時，無法參與最後決定，甚至連加護病房都常常進不去；對方萬一離世，彼此打拚的房產以及伴隨的記憶，很可能都成空；身分證始終空白的配偶欄，更彷彿嘲笑自辦婚禮的天真。

然而，從今天起，他們將能像所有異性戀夫妻一樣驕傲地展示身分證配偶欄，異性戀夫妻能有的權益與責任，他們統統有。最重要的，不論誰先走或兩人都成為歷史，這法律上認證的地位，永不隨年代改變被忘卻。

對台灣民眾來說，一切都不一樣了。過去同志常是隱性的存在，偶有知名人士出櫃，總像是極少數，然而從今天起，同志以法律地位明白地宣示存在，民眾將在家族、職場、生活日常中，越來越看到同志伴侶，漸漸習慣。最重要的是，正是許多台灣民眾的支持，才可能有今天的台灣同性婚，顯示了台灣民眾對人權的尊重。

對台灣來說，一切都不一樣了。作為全球第27個、亞洲第一個同婚合法國家，台灣顯示了從解嚴後快速成長的自由平等思想。綜觀各國，台灣從對同志到對不同族群、障礙者、貧困者、年老者、底層勞工乃至外籍移民移工等少數或弱勢，一直都有堅定的支持聲浪，雖然也不乏反對者，但願意「站在雞蛋那一方」的人始終不斷。今天起，台灣以實際行動，向全球宣示自己對人權的平等尊重。

然而，如此的不一樣若不珍惜，很可能還是變成都一樣。不能接受同婚者，是否願意從日常生活中慢慢理解同志，或願意去看看全球其他26個同婚合法國家何曾因為同婚而沉淪；政府對同志還沒與異性戀一樣平等的那些權益，是否願意鬆綁；乃至同志是否願意體會價值傳統者難以立刻改變，試著漸漸和諧相處，都需要時間與實踐。

到了那一天，台灣將會真正的不一樣。

厭世姬與簡莉穎（左）今辦結婚登記。記者何定照／攝影
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雅婷（左）與美瑜今辦結婚登記。記者何定照／攝影
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作家陳雪（左）與早餐人今辦結婚登記。記者何定照／攝影
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小銘、小玄今天結婚，由祁家威（右）證婚。記者何定照／攝影
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