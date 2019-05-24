台商回流、外資來台，哪個比較重要？兩岸專家：台灣仍有「五缺」問題，未來面臨2抉擇

2019-05-24 10:51 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



台灣將面臨不少重大決策，雖然整體大方向對台灣非常有利，但選錯邊就會產生機會成本。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

最近碰到一位老朋友，2年不見，我都不知道他在做什麼。聊了一下，才知道他只有集中精力在做一件大事，而且成功完成，這就是「專注」的價值。

我平常做很多事，但可能太多事了，雖然我做事速度很快、執行力很強，而且有同時做很多事的能力，但這會使我分心。我平常有公司的事、協會的事、學校的事、公益的事（如演講）。

這些事情分散了我的注意力，以致我無法集中精力幹一件大事。反觀我朋友，表面上好像沒有做什麼，但他抓住了「機會」，我卻因「機會成本」而受累。

這有一點像川普，大家都懷疑他到底有什麼政績。但川普的影響力卻是美國過去30年歷任總統最大的一位，他引發了中美貿易大戰，也和金正恩差一點掀起世界大戰。

講白了，川普具有一個好領導者的關鍵能力：集中資源做最重要的事。就算他其它事情都fail，但只要把最重要的事情搞對，他就成功了。美國現在不論是民主或共和黨，都一致把矛頭對準中國，同仇敵愾，川普押寶反中明顯奏效。

這種「機會成本」的抉擇最近也發生在台灣身上，台灣將面臨不少重大決策，雖然整體大方向對台灣非常有利，但選錯邊就會產生機會成本。機會成本有2種：一種是做了不該做的事，另一種是沒做該做的事。

由於中美貿易大戰，川普上週突然將中國產品的關稅由10%提高到25%，造成大陸台商蜂湧回台投資，目前已接近3,000億新台幣，政府預測台商回流總投資金額將高達5,000億元。

台商回流固然是一件好事，但和外資來台相比，何者比較重要？當然是外資。台商大舉回台不是因為小英政府招商成功或台灣投資環境多吸引人，完全是因為川普的政策和中美貿易大戰。台灣本質上環境並沒有改善，仍有「五缺」問題。

但外商來台就不一樣，今天台灣的亞太戰略地位大幅提升。作為第一島鏈核心，台灣向北連結中國大陸和日韓，向南連結東南亞。當香港逐漸被融入「粵港澳大灣區」之際，台灣對全球外商而言，是佈局重心，這是我們重新連結世界的機會。

如果今天政府把大部分資源放在「台商回流」上面，就會忽視「外商來台」的重要性。我們會整體感覺良好，非常忙碌，但最後就像我所犯的錯誤一樣，沒有把注意力集中在最重要的事情上面。

這個錯誤從最近社會大眾對「自經區」的爭論可以看得出來。小英政府認為有不少人要投資台灣，法令早已對世界開放，為何還要搞一個「自經區」？

台灣成立「自經區」最大的意義在於連結全球，讓全世界看見台灣，不只是吸引台商回流而已。唯有把這個平台架起來，我們才能吸引全球的目光，打響台灣品牌，走出被邊緣化的困境。

除此之外，台商回台不一定從此就待在台灣，還會決定下一步該往哪裡去。如果我們認為只需待在台灣，那可能又犯了一個「無作為」的「機會成本」錯誤。

阿里巴巴創辦人馬雲最近提到，公司高管應有三個觀：1. 未來觀；2. 全球觀；3. 全局觀，只有這三個觀都具備的企業，才能活到明天。我們很多人活在過去，只有本土思維，不會從宏觀的角度看事情。

郭台銘最近說，他要成為中華民國總統，不會再關心鴻海股價。因為他已不是一個公司董事長，而是整個台灣的總統，也就是台灣科技島董事長，這就是全局觀。

從三觀的角度，台灣的未來充滿不確定性。郭台銘看見了未來危機，所以他要出來選總統。同樣的道理，賴清德也認為現在是台灣主權獨立的最後時機，所以他也加入選戰。他們都看見了「機會」，而且認為若不掌握，未來就會有很大的「機會成本」。

這說明「維持現狀」早已是過去式，台灣人民必須做新的選擇。未來會有2種情況：第一種是美國徹底擊潰中國，台灣躲在美國背後，宣布與中國為敵。第二種情況是中國受到巨大挫折，但沒有就此倒下，未來調整後浴火重生，變得和美國一樣強大。如果是後者，台灣必須長期和大陸維持良好關係。

上週川普加大打擊華為力度，全面封殺華為，未來禁止華為與美國企業商業往來。首先衝擊到供應鏈，未來華為將無法再從美資企業，取得晶片、半導體與各種精密的科技元件。

值得注意的是，台積電經過初步評估，決定不改變對華為的出貨計劃。台積電股票大半是美資持有，股票也在美國上市，華為是台積電的重要客戶。但台積電並未隨著川普的政策起舞，這是否代表大部分台灣人的心聲？

及早做困難的決定，台灣才會成為長期贏家。尹衍樑2年前把中國大潤發賣給阿里巴巴，郭台銘急流勇退在事業高峰轉換跑道。美國微軟徹底捨棄賴以起家的Windows業務，2年來股價上漲3倍。這些都是掌握機會的經典範例，有「捨」才有「得」。

我最近碰到很多客戶，都面臨極端困難的決定：第一代是否要啟動接班？是否要轉行跨界做新的業務？是否要搬到越南去？是否要見好就收把公司賣掉？有一點我可以確定，現在是決策的關鍵時刻，千萬不要想太多，游移不決，以致錯過了機會。

10年後的今天，你會為2019年的決策歡呼還是悔恨？

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