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瑞士救災專家助台練兵 因緣始於九二一地震

2019-05-23 20:16中央社 台北23日電

台灣世衛行動團22日與瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄，團長陳時中透過影片分享簽約因緣始於台灣九二一震災。當時瑞士專家曾來台救災，未來透過MOU將更密切合作。

衛生福利部長陳時中率團到世界衛生大會（WHA）舉辦地日內瓦，雖然未獲邀與會，但在場外參與多場雙邊會談，與國際專家有許多實質交流，22日也與日內瓦大學醫院簽署緊急醫療合作備忘錄，未來將強化雙方緊密合作，參與國際災難醫療救援。

衛福部臉書粉絲專頁下午貼出最新日內瓦連線日誌，除宣告簽署備忘錄（MOU）喜訊，陳時中也錄製一段影片，向民眾解釋台灣與日內瓦大學醫院簽署MOU，將有助增進國際醫療災難救援能力。

陳時中也說，此MOU的主要負責人為日內瓦大學醫院熱帶及人道醫療處副主任艾剛（Dr. Olivier Hagon），簽署MOU的因緣始於台灣九二一大地震，當時艾剛曾來台協助救災，也在台灣待了很長一段時間，看到災難的可怕。艾剛持續投入災難救援工作，如今已成災難醫學重要人物。

衛福部新聞稿也指出，在距九二一地震發生將滿20年之際，能促成備忘錄簽署，分外具有意義。

與瑞士日內瓦大學醫院簽署MOU的主要內容包括，協助台灣建立符合國際規範的災難緊急醫療隊；充實台灣緊急醫療隊訓練；協助災難醫學及初級照護相關領域發展；強化災難醫學領域學術研究與資料分析。

日內瓦陳時中瑞士

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