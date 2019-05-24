親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜獨家專訪
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
蘇啟誠事件調查
同婚登記起步走
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

同婚過關後 挺同牧師：婚後生活的挑戰才要開始

花蓮4對同婚新人登記 單親媽媽與軍人結連理

富邦人壽前進新莊 「青銀連心 共樂同行」開放報名 免費樂活桌遊、健走活動 再送你看棒球

2019-05-24 12:30聯合線上 文／范琳雅

富邦人壽長期關懷高齡化議題，致力推動國人健康意識，連續數年於全臺北、中、南舉辦「在地生活圈」系列活動，拉近民眾與「長者」的距離！「在地生活圈」新北場─「青銀連心 共樂同行」將在6/15(六)於新莊新泰國中登場，豐富的活動內容有桌遊競賽、健走及悍將棒球賽。活動全程免費，還有機會贏獎金、抽好禮，今(5/24)開放線上報名，名額有限額滿為止。

圖／富邦人壽 提供
圖／富邦人壽 提供
分享

富邦人壽表示，桌遊能刺激腦力激盪、思考活化，延緩老化，有效預防失智。為促進青銀世代交流，推出全國唯一青銀混齡桌遊賽，鼓勵年輕世代陪伴長輩親友組隊玩桌遊。此外只要隊中有65歲以上隊友，得獎獎金再翻倍，最高可得萬元獎金！進入到總決賽的隊伍，活動當天還可至富邦悍將球場VIP包廂觀賽！

此次健走打破傳統，由參加者自行下載富邦人壽開發的「健康正動力」APP計步，健走當天一踏出家門即可開始挑戰萬步！健走無固定路線，不論是懷舊的新莊老街風光、熱門打卡景點中泰里迷你彩繪巷，還是綠意盎然的新莊運動公園，與親友盡情發揮Freestyle暢遊新莊！凡健走百步，富邦人壽將捐贈1元公益金予台灣失智症協會，以實際行動支持高齡和失智議題，和富邦一起健走做公益。

精彩活動將在6/15(六)下午於新莊新泰國中活動中心展開，快「樓上揪樓下、厝邊拉隔壁」與親朋好友一起手刀報名(額滿為止)！詳情請上活動報名網站：https://pse.is/GDX26或富邦人壽官網查詢：https://www.fubon.com/life/

2019富邦人壽【青銀連心 共樂同行】活動時程

分享

※活動前請先行下載「健康正動力」APP，參與健走活動。

相關新聞

台商回流、外資來台，哪個比較重要？兩岸專家：台灣仍有「五缺」問題，未來面臨2抉擇

2019-05-24 10:51

遭監委彈劾的檢察官陳隆翔 緝毒有功27日至行政院領獎

2019-05-24 12:05

台式文青夏季出口！星馬書展下週開跑

2019-05-23 18:13

拚國際參與 政院拍版：跨國技師分流管理

2019-05-23 13:34

關注氣候變遷 台灣藝術家明扮裝遊行

2019-05-23 12:05

地震 洪水威脅，文化資產如何做好災害管理？

2019-05-23 10:39

好好聽他們說 聽損溝通有技巧

2019-05-23 10:18

願景／800萬上班族 如果把節能當KPI…

2019-05-23 07:53

願景／超「綠」辦公樓 出差要買碳排費

2019-05-23 07:51

聖約翰科大讓有夢的孩子勇敢築夢　成就夢想

2019-05-24 00:00

臺中市重視國際教育，培養國際化人才

2019-05-21 10:46

重刑真是解救台灣經濟的良方嗎？ 政府管制過頭台灣經濟成死水

2019-05-20 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘批蔡不了解華為禁令 「沒剩幾個月，大家忍忍」

2019-05-23 15:35

韓國瑜將克服帶職參選 心裡已有市長人選

2019-05-23 23:41

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

女同志新人厭世姬、簡莉穎 今登記結婚吐真心話

2019-05-24 07:56

如果賴清德贏初選 呂秋遠批：趁人之危 弄得魚死網破

2019-05-23 14:50

蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53

同性婚姻登記首日 台灣、澳門伴侶未登記成功

2019-05-24 11:09

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

「館長」陳之漢：侯友宜是目前國民黨最認真做事的人

2019-05-23 20:28

孫大千：四路人馬對韓國瑜展開江湖仇殺

2019-05-24 09:45

花蓮4對同婚新人登記 單親媽媽與軍人結連理

2019-05-24 10:57

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

這一天等了17年 高雄男同志：小英若當選要風光補婚宴

2019-05-24 09:34

薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

2019-05-24 05:04

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

蘇啟誠案 監院報告：謝長廷「非不能也，實不為也」

2019-05-24 01:08

柯文哲出訪空擋 竟都看「這個」解悶

2019-05-23 20:33

美軍放寬 我國官兵可著象徵主權制式軍服赴美參訓

2019-05-23 14:20

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

同婚首日！陳雪：手續3分鐘 同志走了幾十年

2019-05-24 10:40

美神盾艦再穿越台灣海峽 專家提醒：這次沒開AIS

2019-05-23 22:21

冷眼集／切割、卸責…這樣的駐日代表

2019-05-24 00:56

怪禮物辱韓國瑜換「收視率」？ 高雄議場秀你給幾分...

2019-05-24 09:00

台南立委國民黨誰要來選？謝龍介：郭台銘來也不錯

2019-05-23 18:25

監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50

怎麼贏柯文哲？ 韓國瑜：藍綠推最強將

2019-05-24 00:38

郭台銘嗆柯：除選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑不行嗎

2019-05-23 19:17

影／同手同腳慢半拍 郭台銘與女學生大跳快樂操

2019-05-23 20:44

大學同學交往10年 她們登記甜喊：媽媽今天結婚囉

2019-05-24 09:35

台南第一選區立委綠營分裂？ 民進黨提名人回應了

2019-05-23 17:19

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

在中美貿易戰中生存 韓國瑜：台灣可當小瑞士

2019-05-23 23:55

監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06

影／韓國瑜批綠營靠挑動陸要選票 感慨賴被打快成殘廢

2019-05-23 22:17

反裝甲標槍飛彈海陸通吃 三軍反登陸演習缺它不行

2019-05-23 18:58

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

韓國瑜：在任何情況之下 我都不會離開高雄

2019-05-23 23:39

【重磅快評】進化中的兩岸論述 郭董和阿通師誰會被當?

2019-05-23 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top