富邦人壽前進新莊 「青銀連心 共樂同行」開放報名 免費樂活桌遊、健走活動 再送你看棒球

2019-05-24 12:30 聯合線上 文／范琳雅



富邦人壽長期關懷高齡化議題，致力推動國人健康意識，連續數年於全臺北、中、南舉辦「在地生活圈」系列活動，拉近民眾與「長者」的距離！「在地生活圈」新北場─「青銀連心 共樂同行」將在6/15(六)於新莊新泰國中登場，豐富的活動內容有桌遊競賽、健走及悍將棒球賽。活動全程免費，還有機會贏獎金、抽好禮，今(5/24)開放線上報名，名額有限額滿為止。

圖／富邦人壽 提供 分享 facebook

富邦人壽表示，桌遊能刺激腦力激盪、思考活化，延緩老化，有效預防失智。為促進青銀世代交流，推出全國唯一青銀混齡桌遊賽，鼓勵年輕世代陪伴長輩親友組隊玩桌遊。此外只要隊中有65歲以上隊友，得獎獎金再翻倍，最高可得萬元獎金！進入到總決賽的隊伍，活動當天還可至富邦悍將球場VIP包廂觀賽！

此次健走打破傳統，由參加者自行下載富邦人壽開發的「健康正動力」APP計步，健走當天一踏出家門即可開始挑戰萬步！健走無固定路線，不論是懷舊的新莊老街風光、熱門打卡景點中泰里迷你彩繪巷，還是綠意盎然的新莊運動公園，與親友盡情發揮Freestyle暢遊新莊！凡健走百步，富邦人壽將捐贈1元公益金予台灣失智症協會，以實際行動支持高齡和失智議題，和富邦一起健走做公益。

精彩活動將在6/15(六)下午於新莊新泰國中活動中心展開，快「樓上揪樓下、厝邊拉隔壁」與親朋好友一起手刀報名(額滿為止)！詳情請上活動報名網站： https://pse.is/GDX26 或富邦人壽官網查詢： https://www.fubon.com/life/