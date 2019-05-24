聖約翰科大讓有夢的孩子勇敢築夢 成就夢想

2019-05-24 00:00 文／ 聖約翰科技大學 提供



位在淡水的聖約翰科技大學，前身是知名新埔工專，依山傍海，坐擁碧海藍天，讓在此唸書的學生擁有山的高度與海的廣度。無論是專業技術或是軟實力培養，學校極力提供學生各項資源，讓學生能夠適性發展、發揮潛能，成就夢想。學生在各領域的傑出表現，印證聖約翰科大辦學成功。

畢業自聖約翰科大電機系的吳柏翰（左二），以3件發明專利取得3張中華民國專利證書，獲教育部長葉俊榮（右二）頒發「技職傑出獎／專利達人」獎。 圖／聖約翰科技大學 提供 分享 facebook

激發每個孩子與生俱來的特質是校長艾和昌的治校理念之一，他表示，學校依據學生不同性向發展，給予不同協助與資源，讓學生有機會逐夢與圓夢。例如，日前剛落幕的台灣最大歌唱選秀節目《聲林之王》比賽，勇奪第一季比賽第3名，更是歌唱組冠軍的許莉潔，以及以3件發明專利取得3張中華民國專利證書，榮獲技職最高榮譽～技職之光「專利達人」獎的吳柏翰，兩人分別是聖約翰觀光系及電機系的校友。

台灣邦交國大使參訪植物工廠，在瞭解植物工廠的種植方法，以及品嚐過植物工廠種植出來的無毒蔬菜後，都對魚菜男孩（右一）所管理的植物工廠讚不絕口。 圖／聖約翰科技大學 提供 分享 facebook

「綠能、智慧、健康」是學校的發展特色，艾和昌說，機械系學生因為想要了解電動車，在老師的鼓勵下，運用所學的專業知識及與廠商產學合作，催生「輕巡者」和「輕航者」兩部電動車。學校不但提供經費、技術和後勤支援，更安排日籍競賽車技師山田修司到校協助指導，幫助學生一圓「自己做電動車」的夢想。

聖約翰科技大學女子籃球隊勇奪107學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女二級冠軍，締造隊史上首次奪冠紀錄。 圖／聖約翰科技大學 提供 分享 facebook

為了幫助曾經自建魚菜共生系統的魚菜男孩實現無毒微型農場的理想，學校將閒置的教室改建為植物工廠，讓兩兄弟投入育苗、栽培及管理等工作。魚菜男孩不但成功栽種有「蔬菜界LV」之稱的冰花，植物工廠更吸引貴賓或團體前來參訪，連3個邦交國大使都慕名前來參觀，對植物工廠讚不絕口。「讓學生與夢想零距離」，艾和昌說，這是學校同仁積極為學生打造的圓夢環境。

艾和昌指出，曾勇奪「2018美國密西根菁英盃飾品設計組」及「泛亞國際盃新娘髮飾作品組」雙冠軍的創設系張婉柔，不但曾獲邀擔任2019中華奧林匹克盃美容美髮交流競賽評審，熱愛繪畫及創作的她，目前已自行創業，建立「Rouey」品牌。「還沒畢業就已經當老闆」，艾和昌說，我們不只讓學生能夠順利完成學業，更極力培育學生具有創意、創新與創業能力，成為學生創業圓夢的堅強後盾。

聖約翰科大學生勇敢追夢、成就夢想的故事還有很多，例如：聖約翰女籃一舉奪下107學年度UBA大專籃球聯賽公開女二級冠軍，締造隊史上首次奪冠紀錄；蒲公英國際志工團遠赴印度及緬甸等地區服務學習，傳遞溫暖。「學生擁有關懷他人的心胸是學校最大的資產」，艾和昌希望聖約翰科大能夠成為一所具有「國際關懷」的學校，同學們可以透過擔任海外志工、國外壯遊、參加競賽或交換學生等方式出國體驗，拓展國際視野，歡迎想要追夢、築夢及圓夢的學子成為聖約翰的一員。