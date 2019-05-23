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台式文青夏季出口！星馬書展下週開跑

2019-05-23 18:13聯合新聞網 薛佩玉╱即時報導

今年即將在下週起跑的星馬書展，台灣館一次派出八位最強文青代表，包括策展人王聰威，...
今年即將在下週起跑的星馬書展，台灣館一次派出八位最強文青代表，包括策展人王聰威，及知名作家蘇碩斌、張鐵志、張惠菁、言叔夏、陳夏民及插畫和漫畫家61chi、黃珮珊，帶著最強台式文青風格與實力，前往新加坡書展及馬來西亞海外華文書市．記者/薛佩玉攝影
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什麼是文青？做一個真正的文青需要什麼特質？

想到文青，最常見的關鍵字總不脫咖啡館、大量閱讀寫作之類的刻板印象。今年即將在下週起跑的星馬書展，台灣館一次派出八位最強文青代表，包括策展人王聰威，及知名作家蘇碩斌、張鐵志、張惠菁、言叔夏、陳夏民及插畫和漫畫家61chi、黃珮珊，帶著最強台式文青風格與實力，前往新加坡書展及馬來西亞海外華文書市，讓星馬的朋友們，感受什麼是正港的台式文青。

定義在「文青製造，台灣出品」，文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，星馬書市與台灣交流非常密切，台式文青在自由多元的創作環境中養成，作為文青的大本營，這回一口氣邀請到八位作家分別前往星馬書展，在一連串緊鑼密鼓的宣傳活動中，與星馬的朋友進行各種創意的文青式思考，包括「台灣文青養成術」及「寫作密室指南」兩大類活動，會中也邀請61chi進行現場繪圖表演，伴隨著展示逾15,000冊的台灣出版書籍，在近十天內的雙展展期中，輸出台式文青的深層底蘊。

包括參展作家及陳瑩芳都提到，所謂的文青，並不是虛幻的文青，更多的是類似知識份子的社會實踐，從大量的閱讀、思考、創意，最終化為行動，王聰威也提到，文青養成的過程或許是孤獨的，每個世代的養成法則往往不同，他自爆研究所時期曾留著一頭長髮，似乎是他們那個時代叛逆文青的表現；而真正的文青不只是這樣，還會去讀一般人不太讀的書，聽一般人不太聽的音樂，看一般人不太看的電影，從這個過程中去忍受孤獨，並且甘之如飴。

王聰威提到，文青養成的過程或許是孤獨的，每個世代的養成法則往往不同，他自爆研究所...
王聰威提到，文青養成的過程或許是孤獨的，每個世代的養成法則往往不同，他自爆研究所時期曾留著一頭長髮，似乎是他們那個時代叛逆文青的表現；而真正的文青不只是這樣，還會去讀一般人不太讀的書，聽一般人不太聽的音樂，看一般人不太看的電影。記者/薛佩玉攝影
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八位作家在行前齊聚於北市市長官邸，由作家言叔夏開啟的「行將就木」之說笑翻全場，蘇碩斌及張惠菁打趣砲轟言叔夏，竟在一群資深文青面前言老，均自嘲自己的文青資格，似乎都超出了青年救國團以40歲劃分的定義，似乎隱約透露了台灣文青養成術裡的年齡斷層隱憂。

有趣的是，今年台灣館展出書攤中推出「荒島書單」，試想若是意外落難到荒島，什麼書會誓死不離？王聰威認為，一本詩集傍身，幾乎是一名真文青的標誌，不同於以往，今年台灣館也將推出「小誌工作站」，展出台灣文青愛看的雜誌，2019年馬來西亞海外華文書市將於5月30日至6月9日，新加坡書展則緊接在後，於5月31日至6月9日於吉隆坡城中城會展中心開展，台灣館將是重點必看的場館之一。

今年即將在下週起跑的星馬書展，台灣館一次派出八位最強文青代表，包括策展人王聰威，...
今年即將在下週起跑的星馬書展，台灣館一次派出八位最強文青代表，包括策展人王聰威，及知名作家蘇碩斌、張鐵志、張惠菁、言叔夏、陳夏民及插畫和漫畫家61chi、黃珮珊，帶著最強台式文青風格與實力，前往新加坡書展及馬來西亞海外華文書市．記者/薛佩玉攝影
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作家張鐵志．記者/薛佩玉攝影
作家張鐵志．記者/薛佩玉攝影
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作家張惠菁．記者/薛佩玉攝影
作家張惠菁．記者/薛佩玉攝影
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新加坡文化部馬來西亞閱讀張鐵志

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