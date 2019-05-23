好好聽他們說 聽損溝通有技巧

2019-05-23 10:18 聯合新聞網 台北訊



國北教大特教系學生開心地拿著棒棒糖造型氣球與講者與老師合照。 uStory有故事／提供 分享 facebook

「用心聽•好好說」校園巡迴演講5月21日在國立臺北教育大學特殊教育學系舉行，講座主題為：因為努力所以聽見、屬於自己的燦爛人生。演講邀請極重度聽力損失者李宇恩，以及中度聽力損失系友陳彥瑄前來分享，勉勵國北教大特教系學生以正向態度與聽損者相處與溝通。

李宇恩（中）與陳彥瑄（右）分享她們的聽損人生。uStory有故事／提供 分享 facebook

目前就讀實踐大學社工系的聽損者李宇恩表示，面對自己的聽損其實很自卑，但好好地面對自己的情緒，用心去「感受它、體會它、放下它」，就能走出來。李宇恩也帶來自己手折的棒棒糖造型氣球贈送給現場師生，場面好不熱鬧；而現任和平實驗國小老師也是國北教大特教系聽損系友的陳彥瑄，分享她因高中特教老師的啟發而決定就讀特教系，「多一些詢問、多一點關心」的關懷，影響力甚至可以改變學生的命運，勉勵在場也將成為老師的學弟妹。

聽覺口語師羅敏馨也提醒，與聽損者友善溝通並不難，用心聆聽外，還可用手勢、表情和肢體動作等輔佐，現代科技發達，可以使用通訊軟體寫下簡單的文字摘要給對方看，就能讓溝通更順利。雅文基金會近期也推出Line貼圖，把「聽跟說」巧妙融入貼圖文字設計中，讓使用者除了可以「有話大聲說」，也可以「好好聽別人說」，貼圖可上Line Store下載。

這項分享會由技嘉教育基金會、雅文兒童聽語文教基金會、國立臺北教育大學特殊教育學系及uStory有故事公司共同主辦，聯合報系文化基金會協辦，有國立臺北教育大學特殊教育學系八十位學生及老師參加。