美對健保雲端感興趣 陳時中：值得台灣人自豪

2019-05-22 19:16 中央社 台北22日電



衛福部長陳時中今天透過影片表示，與美國衛生部長艾薩進行雙邊論壇有愉快的討論，美方尤其對健保雲端資源特別感興趣，這很值得台灣人自豪，因台灣也有值得他國學習之處。

衛生福利部臉書粉絲專頁下午貼出21日的日內瓦連線日誌，世衛行動團長陳時中透過影片表示，在瑞士日內瓦進行多場雙邊論壇，包含理念相近國家出席台灣利用人工智慧（AI）做慢性病照顧的論壇，大家對台灣以AI做健康保健或慢性病照顧都很感興趣。

陳時中也說，最重要的是與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）的雙邊論壇，有和諧、歡樂的討論，且有實質的進展，包括防疫平台、食藥署人員的訓練等，美方對台灣提出的建議都有興趣，尤其對健保雲端資源格外有感。

陳時中說，台灣跟美國往來時，台灣也有值得人家學習的地方，讓他感到很高興、自豪，台灣人應該都要感到高興。

非傳染性疾病為今年全球衛生面臨的10大威脅之一，且為世界衛生組織「2019-2023年第十三個工作總規劃」重點工作，台灣21日在日內瓦，與美國、日本等國家舉行「慢性病及其危險因子之智慧照護論壇」。

陳時中在論壇中致詞表示，台灣結合健保品質支付服務，有效提升糖尿病人照護品質，近年也運用資通訊技術（ICTs）開發應用於病患個人化的照護服務，糖尿病患者的標準化死亡率從2002年到2017年下降了36.7 %。

國民健康署長王英偉則以台灣打造智慧化醫療健康照護的經驗為例，分享糖尿病共同照護網成果。透過AI、雲端管理、大數據分析等技術，強化大眾注意運動飲食的動力，並緊密連結病友、醫院及照護團隊3端。

衛福部也從2012年推動健康雲計畫分醫療、保健、照護等架構，藉由整合資訊科技（IT）資源平台，串連不同醫療院所間的診療服務，也推動健保健康存摺，促進民眾掌握自我健康狀況。

此外，陳時中今天也與瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄（MOU），未來將透過其協助建立台灣符合世界衛生組織規範的國際災難醫療救援作業模式，並共同進行災難醫學的學術研究與資料分析，進一步投入區域性災難事件與國際人道救援工作，發揮台灣的醫療優勢，善盡地球公民責任。