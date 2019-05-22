親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
郭台銘獨家專訪
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

綠營總統初選喬不定宣布散會 賴清德現身表態了

美對健保雲端感興趣 陳時中：值得台灣人自豪

2019-05-22 19:16中央社 台北22日電

衛福部長陳時中今天透過影片表示，與美國衛生部長艾薩進行雙邊論壇有愉快的討論，美方尤其對健保雲端資源特別感興趣，這很值得台灣人自豪，因台灣也有值得他國學習之處。

衛生福利部臉書粉絲專頁下午貼出21日的日內瓦連線日誌，世衛行動團長陳時中透過影片表示，在瑞士日內瓦進行多場雙邊論壇，包含理念相近國家出席台灣利用人工智慧（AI）做慢性病照顧的論壇，大家對台灣以AI做健康保健或慢性病照顧都很感興趣。

陳時中也說，最重要的是與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）的雙邊論壇，有和諧、歡樂的討論，且有實質的進展，包括防疫平台、食藥署人員的訓練等，美方對台灣提出的建議都有興趣，尤其對健保雲端資源格外有感。

陳時中說，台灣跟美國往來時，台灣也有值得人家學習的地方，讓他感到很高興、自豪，台灣人應該都要感到高興。

非傳染性疾病為今年全球衛生面臨的10大威脅之一，且為世界衛生組織「2019-2023年第十三個工作總規劃」重點工作，台灣21日在日內瓦，與美國、日本等國家舉行「慢性病及其危險因子之智慧照護論壇」。

陳時中在論壇中致詞表示，台灣結合健保品質支付服務，有效提升糖尿病人照護品質，近年也運用資通訊技術（ICTs）開發應用於病患個人化的照護服務，糖尿病患者的標準化死亡率從2002年到2017年下降了36.7 %。

國民健康署長王英偉則以台灣打造智慧化醫療健康照護的經驗為例，分享糖尿病共同照護網成果。透過AI、雲端管理、大數據分析等技術，強化大眾注意運動飲食的動力，並緊密連結病友、醫院及照護團隊3端。

衛福部也從2012年推動健康雲計畫分醫療、保健、照護等架構，藉由整合資訊科技（IT）資源平台，串連不同醫療院所間的診療服務，也推動健保健康存摺，促進民眾掌握自我健康狀況。

此外，陳時中今天也與瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄（MOU），未來將透過其協助建立台灣符合世界衛生組織規範的國際災難醫療救援作業模式，並共同進行災難醫學的學術研究與資料分析，進一步投入區域性災難事件與國際人道救援工作，發揮台灣的醫療優勢，善盡地球公民責任。

陳時中健保

相關新聞

普悠瑪懲處 林佳龍：范植谷解除職務、周永暉留任

2019-05-22 14:26

台灣郵輪客數躍亞洲第二 議員：今年停靠台中港卻僅1艘

2019-05-22 14:19

工程會盤點閒置公共設施 市場設施數量居冠

2019-05-22 13:27

索國盼我協助 培訓醫療人才

2019-05-22 00:23

河川清出四千頭大象重量的廢棄物 人為垃圾占兩趴

2019-05-21 19:59

連三年未獲邀WHA 蘇嘉全喊話：現在放棄比賽就結束了

2019-05-21 19:58

推動2019環境季 環保署籲民眾齊淨溪

2019-05-21 19:05

索國傳有意與台斷交？WHA雙邊會談盼台灣援助

2019-05-21 18:25

氣候罷課行動開跑 環團盼學生參與

2019-05-21 17:40

WHA擋門外 友邦馬紹爾群島為台發聲

2019-05-21 14:40

臺中市重視國際教育，培養國際化人才

2019-05-21 10:46

重刑真是解救台灣經濟的良方嗎？ 政府管制過頭台灣經濟成死水

2019-05-20 00:00
看更多

熱門文章

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

2019-05-22 10:59

罕見！「三曝」漢光演習 F-16V戰機將試降彰化戰備道

2019-05-22 00:45

大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

2019-05-22 08:00

挺同婚被中常委提案撤銷提名 李彥秀哭了

2019-05-22 10:47

黨內互打激烈？ 郭台銘非官方粉專向韓粉下「逐客令」

2019-05-21 20:01

余天設鴻門宴支持蔡連任？ 台南黨部主委：讓民主流淚

2019-05-22 10:32

「盜用」閃電台灣照還調色 卓榮泰道歉：拍的太好太妙了

2019-05-22 00:41

美軍向我索潛艦活動區域始末 卡在這件事我方未鬆口

2019-05-22 04:51

國防部證實美向我索潛艦訓練活動區域 退將：不該給

2019-05-21 21:59

朱立倫籲黨內勿互相攻擊 孫大千讚樹立團結典範

2019-05-22 08:07

綠營砲轟韓國瑜彌陀機場瞎到爆 網友：陳菊也說過...

2019-05-22 13:00

總統高雄辦公係真的？韓國瑜中意「左營軍區」

2019-05-22 13:20

初選未過關就脫黨？ 賴清德：該脫黨的不是我吧

2019-05-22 12:12

傳民進黨中執會要改初選辦法 賴清德：使本黨走向淪喪

2019-05-22 08:49

彰化立委初選由張瀚天大勝 陳杰：不接受，參選到底

2019-05-22 11:19

太平島南援四號操演「哀嚎」四起 官兵超敬業

2019-05-21 21:43

挺同婚恐遭撤銷黨內提名？ 蔣萬安：尊重

2019-05-22 11:13

影／F-16戰機響尾蛇出擊 飛彈離架瞬間影片曝光

2019-05-22 15:22

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

2019-05-22 14:09

影／19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

2019-05-22 16:23

美索我潛艦訓練位置 專家：台應趁機擴大兩軍水下合作

2019-05-22 09:45

專訪╱郭台銘：花時間辯論核能 何不先做這些事？

2019-05-22 17:22

董念台：韓國瑜難擋帝王誘惑 心機頗重之凡人

2019-05-22 08:39

「欣賞度」調查 綠軍賴清德奪冠、藍營榮韓國瑜領先

2019-05-22 12:16

郭台銘投資涉賄選？ 韓國瑜：他有強大幕僚一定了解法規

2019-05-22 11:51

蔡英文歡迎馬英九來府 馬辦：盼府儘速安排

2019-05-21 20:16

聽聞郭董舔盤笑到凍未條 柯P：我才不做這麼噁心的動作

2019-05-22 10:26

民進黨初選喬不定！蔡賴今攤牌 中執會攻防

2019-05-22 00:02

大學生問「可以幫綁鞋帶嗎」 郭董：有自動綁緊的鞋帶

2019-05-21 19:58

【重磅快評】撕裂社會的政客必遭譴責

2019-05-22 10:07

無意爭取下屆國民黨團總召連任 江啟臣：我沒法度了

2019-05-22 12:30

余天居中協調 民進黨19名黨部主委連署挺小英連任

2019-05-21 22:44

總統初選喬不定 賴清德現身黨中央

2019-05-22 18:27

中執會陷僵局…賴清德抵達黨中央 黨內議論

2019-05-22 18:45

新聞眼／兩營隔空駁火 蔡賴背水一戰

2019-05-22 00:49

三合一「卡韓連線」很可怕？王世堅籲韓國瑜快振作起來

2019-05-22 15:46

影／國民黨花蓮縣主委遭停權 率眾占領黨中央

2019-05-22 15:51

太平島舉行南援演練 海巡自製無人機首次曝光運用

2019-05-21 20:02

影／漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

2019-05-22 17:25

參選總統？柯文哲要延到8月才宣布

2019-05-22 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top