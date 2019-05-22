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港府修訂逃犯條例 法務部：持續保持密切關注

2019-05-22 17:50中央社 台北22日電

香港立法會審議逃犯（修訂）條例草案，法務部今天對此表示，與陸委會一直保持密切關注及聯繫，適時作出必要因應處置，至於向香港表達台灣對修例的意見，應屬陸委會職掌。

香港男子陳同佳去年初涉嫌在台殺害女友後逃回香港，港府以處理引渡事宜、補強現有法令漏洞為由，決定修改逃犯條例，以便採個案方式與台灣和中國大陸等地安排引渡事宜，香港立法會近日為此衝突不斷。

法務部國際及兩岸法律司今天與媒體茶敘時表示，針對港女命案，士林地檢署去年提出2次刑事司法互助請求書，已經由大陸委員會向香港政府權責機關提出，期盼香港政府儘速提供協助，香港方面若需要司法互助，法務部也會基於互惠原則提供必要協助。

國兩司表示，法務部長期以來都透過陸委會，以台港「策進會」、「協進會」為平台，希望與港府建立制度化的刑事司法合作機制，並以刑事法律合作為優先，處理台港民眾往返頻繁可能衍生的跨境犯罪問題。

國兩司說，法務部樂見香港在平等、尊嚴及互惠原則等前提下與台灣進行司法合作（簽署雙邊條約），而在台灣高度重視人權保障的法治要求下，不可能對任何有侵犯人權之虞的案件進行合作。

針對香港修訂逃犯條例，可能會對香港居民及前往香港的台灣及其他外籍旅客會產生什麼後果或衝擊，國兩司說，目前難以評估，但台灣已多次表達關切之意，國際也有諸多疑慮，建議港府更應廣納民意，多方思考可能引發的影響。

國兩司表示，對香港可能的修法方向與內容，法務部與陸委會一直保持密切關注及聯繫，而台灣與香港間各項事務，依香港澳門關係條例及國際刑事司法互助法規定，均由陸委會負責。

國兩司指出，陸委會近期與港府往來洽談透過策協平台會面協商一事，法務部也多次參與內部會議，盼雙方建立長期司法合作機制，促進實現司法正義的普世價值。

香港陸委會立法會

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