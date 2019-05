索國盼我協助 培訓醫療人才

2019-05-22 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 /台北報導



世衛行動團由衛福部長陳時中(右)領軍,昨天與索羅門群島展開雙邊論壇,索國衛生部長Hon. Dickson Mua(左)希望台灣能協助索國訓練醫療人員。 圖/衛福部提供 分享 facebook 世衛行動團前進日內瓦,衛福部長陳時中昨天上午與友邦索羅門群島舉辦雙邊論壇,索國衛生部長Hon. Dickson Mua明確表達,希望台灣給予醫療實質協助,協助培訓索國醫療人才。陳時中下午將再與二到三個國家繼續雙邊會談,增加台灣的國際能見度。

陳時中表示,WHA廿日正式開始,他觀看整場轉播,看到很多世衛重量級人物一再提到「Health for all. Leaving no-one behind.(全民均健,沒有人被遺漏)」。但他聽了心情很諷刺,因為「台灣的兩千三百萬人坐在場外」,批評世衛組織根本嘴巴講的跟實際做的完全不一樣。

許多國際友邦都為台灣發聲,陳時中表示,台灣邦交國馬紹爾群島的衛生部長卡內克在世衛大會二對二辯論時為台灣講話,另外,美國衛生部長艾薩也發言力挺台灣。