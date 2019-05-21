推動2019環境季 環保署籲民眾齊淨溪

2019-05-21 19:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



環保署呼籲民眾不要將垃圾丟到溪中；另外，水保處處長顏旭明也鼓勵民眾參與淨溪活動，提升生活品質。（Photo by 新竹環保局） 分享 facebook 因應2019年環境季，環保署呼籲民眾不要將垃圾往溪裡丟，否則會造成河川與海洋汙染，最高將罰鍰6000元。環保署水保處處長顏旭明也希望民眾一起來替環境努力，並踴躍加入巡守隊。

在環保署努力下，目前主要河川汙染長度佔比從90年的13.2%大幅下降至107年的3.8%，顯示台灣河川的污染狀況（工業排放廢水等）已有改善的趨勢，不過目前台灣河川還有許多人造固體垃圾出現，這些垃圾如果經降雨排到海洋，恐造成河川與海洋汙染。

環保署表示，今年推動與農委會、水利署與地方政府的跨部會合作，再加上有開發「地面水體垃圾攔除管理系統」跨部會資料蒐集，環保署今年1月到5月清除的垃圾總重已達2萬多噸，比過去的整年平均還要高，下半年可能還會再清出2萬噸，大部分清除的垃圾是天然的枯木、布袋蓮或淤積的沙土。

不過仍發現約有500公噸是人為垃圾，其中大型垃圾佔52%，零碎塑膠類佔28.8%，還有動物屍體、保麗龍等。因此顏旭明呼籲民眾，不要將垃圾繼續往溪裡丟，不然垃圾如果因為大雨沒有被巡守隊清除而流入河川裡，會造成河川汙染，後續飄到海洋也會造成嚴重的環境汙染。

現場也播放台南的巡守隊清理河川成果，影片中有餐廳業者要求工讀生，在垃圾車營運時間後丟垃圾，工讀生無法處理只好隨地丟在溪旁，長時間下來，累積在河川的垃圾量非常可觀，後來經巡守隊舉發才讓業者將垃圾處理掉。因此顏旭明也呼籲民眾，不要將垃圾丟到溪裡，並一起加入清除河川垃圾的行列。

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