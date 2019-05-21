氣候罷課行動開跑 環團盼學生參與

2019-05-21 17:40 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



數名環團與學生代表21日呼籲學生響應星期五罷課運動，讓政府與世界看見台灣學生關注氣候變遷議題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「透過罷課，讓政府看見學生的力量！」，數名環團與學生代表21日呼籲，全國學生能在24日響應「氣候變遷罷課活動」，加速政府推動綠能經濟。台北大學代表柯啟安表示，目前已有輔大、興大附中、彰化高中等多個學校響應罷課。

讓世界看見台灣

柯啟安說，由瑞典發起的星期五氣候罷課行動（Fridays for Future）已在國際延燒已久，各地紛紛在星期五都有罷課活動。不過24日的活動是全球同步舉辦，因此他們希望透過參與活動，讓世界看到台灣也有為氣候變遷努力。

地球公民基金會代表蔡中岳解釋，罷課除了向大人抗議「沒有未來何必上課」之外，也希望進行另類的知識學習，因此在24日的活動中，會有不同的活動讓學生體驗氣候變遷造成的影響。例如舉辦模擬聯合國氣候變遷的談判活動，以及教授會對氣候變遷造成的風險評估等知識，讓學生罷課之餘，對地球有更多了解。

打破知識不對稱

綠色公民行動聯盟研究專員沈軒宇也說，國外許多能源轉型政策的主要推動者，其實是青年或學生團體，因此學生即使多數沒有投票權，也不能忽視他們的聲音。台灣從去年公投後，開始有更多年輕人對於台灣的能源政策有更多探討，因此他希望可以透過活動，打破許多氣候變遷與能源轉型的知識隔閡。

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