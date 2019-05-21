台灣被世衛排除 陳時中：過程辛苦仍要往下走

2019-05-21 17:09 中央社 台北21日電



衛福部臉書粉專今天貼出部長陳時中率團參加WHA的真情告白。陳時中說，看到台灣被世衛排拒在外感覺諷刺，但國際友人聲援讓人感動，「雖然過程辛苦，還是要往下走」。

台灣連續第3年無法參加世界衛生大會（WHA），衛生福利部臉書粉絲專頁下午貼出世衛行動團的日內瓦連線日誌，並附上一支團長陳時中分享心聲的影片。

陳時中在影片中表示，WHA在20日正式開始，他觀看整場轉播，看到很多世衛重量級人物一再提到Healthfor all. Leaving no-one behind.（全民均健，沒有人被遺漏）。但他聽了心情很諷刺，因為「台灣的2300萬人坐在場外」，質疑大家光用嘴巴說，但實際上做到多少。

世衛代表團20日也舉行國際記者會，陳時中表示，記者會相當成功，國際發聲的聲量一定有增加，也有些國際記者提到尖銳的問題，如問到台灣跟中國的關係。

陳時中說，「我還是一句話，我們主權一步都不能讓，其他可以談」。這是漫長的路，雖然過程辛苦，但還是要往下走。

許多國際友邦都為台灣發聲，陳時中表示，台灣邦交國馬紹爾的衛生部長在世衛大會二對二辯論時為台灣講話，且在餐會時又說，努力必須有耐心，「我們可以輸掉一場戰役，不能輸掉整個戰爭」，他為此真心的發言感動。

美國衛生部長也發言力挺台灣，陳時中轉述，美國衛生部長說，全球防疫不能有缺口，缺少2300萬人的台灣，防疫體系必然被削弱。謝謝美國特別提出台灣，支持台灣參與防疫衛生的工作。

衛福部臉書小編也發起「陳時中在日內瓦寄明信片給你」活動，並講述台灣與萬國宮前三腳椅（BrokenChair）的故事，宣揚「少了台灣的WHA，就如同斷腳的椅子，是不完整的」。

貼文指出，三腳椅不只是斷腳的椅子，也象徵因戰爭地雷而傷殘、失去腳的受害者，更有意義的是，它佇立的位置，正是在聯合國召開各種全球重要會議的「萬國宮」前，也因此成為台灣的團體、僑胞，還有行動團重要的倡議據點。