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郭台銘參訪生技公司 舔盤子為洗潔劑掛保證

2019-05-21 11:30聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

鴻海董事長郭台銘上午到桃園平鎮參訪清淨海生技公司，和現場來賓高喊「大手牽小手、全民拚經濟」，郭台銘更現場親手洗碗盤，洗完還用舌頭舔了好幾下，為洗潔劑安全掛保證。

鴻海董事長郭台銘（中）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，郭台銘和董事長等人高喊：郭...
鴻海董事長郭台銘（中）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，郭台銘和董事長等人高喊：郭董領台、經濟錢來。記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘（左）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，試用清淨海的環保產品洗盤子...
鴻海董事長郭台銘（左）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，試用清淨海的環保產品洗盤子，大讚清淨海對環境的用心，還用舌頭舔盤子為清潔劑安全掛保證。記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘（中）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，大讚台灣企業對環保的用心。...
鴻海董事長郭台銘（中）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，大讚台灣企業對環保的用心。記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘（中）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，在盤子上簽名留念。記者陳柏...
鴻海董事長郭台銘（中）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，在盤子上簽名留念。記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘（右）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，試用清淨海的環保產品洗盤子...
鴻海董事長郭台銘（右）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，試用清淨海的環保產品洗盤子。記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘（右）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，清淨海員工送上肉粽祝郭台銘...
鴻海董事長郭台銘（右）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，清淨海員工送上肉粽祝郭台銘當選總統。記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘（左）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，試用清淨海的環保產品洗盤子...
鴻海董事長郭台銘（左）上午到桃園市參訪清淨海生技公司，試用清淨海的環保產品洗盤子，並在盤子上簽名留念。記者陳柏亨／攝影
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郭台銘生技

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