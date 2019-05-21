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臺中市重視國際教育，培養國際化人才

2019-05-21 10:46文／ 臺中市政府

為讓學生具有國際競爭力，在國際舞臺展現才能，臺中市政府教育局與所屬各級學校共同推動國際教育，實施國際教育課程，提升學生雙語能力，強化各級學校國際化。透過雙聯學制、深化英語學習能力及締結姊妹校等措施，目前已有30校與全球55所學校簽訂姊妹校，加速學生與國際接軌。

臺中二中和惠文高中分別和美國及加拿大的學校合作，推動「雙聯學制」合作計畫，由學校簽署合約協議，建立彼此承認的共同課程，協助學生至對方學校進修或在原校修習對方課程，並於符合雙方畢業資格後，取得兩校畢業證書。

臺中市積極推動高中國際文憑。 圖／臺中市政府 提供
臺中市積極推動高中國際文憑。 圖／臺中市政府 提供
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另外，為普及雙語教育資源，增進課後英語學習管道，教育局於清水高中、新社高中及臺中家商首先試辦的雲端英語學堂，讓學生於課後選修視訊課程，線上與外師溝通，未來將擴大辦理，造福更多學生。

例如臺中家商開設「實用英文表達」，培養學生的表達力，配合政府新南向政策、了解東協十國，並前進臺中車站前的東協廣場實地考察，以英文發表簡報。

臺中家商學生前往東協廣場實地考察後，以英文發表簡報。 圖／臺中市政府 提供
臺中家商學生前往東協廣場實地考察後，以英文發表簡報。 圖／臺中市政府 提供
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臺中市每年都辦理「姊妹市交流暨課程合作實施計畫」，107年共補助34名學生，其中全額補助22名弱勢學生，赴國外交流，投入的經費達368萬元，另外也鼓勵學校積極參與國際教育旅行聯盟，107年共計31校1,513名學生參加該國際教育旅行，挹注經費達603萬元。

目前臺中市有30校與全球55所學校簽訂姊妹校，合作事項包括：教師交流、交換學生、教學研討會、進行研究計畫及文化慶典活動等，各校也辦理了多元交流活動，例如：臺中一中師生赴美交流時，在當地學校體育館有社區生活文化交流的表演，並透過科學、人文社會、藝術、文學創作、作品展出等交流合作，共享教學和學習資源；文華高中與瑞士萊辛中學簽學術合作備忘錄，期待透過兩校師、生互訪交流；新社高中與馬來西亞和日本的學校進行行政和課程方面的交流，做為未來推動社團與彈性課程推動的參考；清水高中每學期都會鼓勵各班級邀請外國學生到校入班學習，並帶領外國學生領略清水小鎮風光；長億高中以「日月潭茶文化」、「三義桐花木雕客家文化」、「茶道體驗與飲品文化」、「太平藍染」等主題，與來自中興大學、朝陽科大的各國外籍生交流，在活動中認識彼此的文化特色，也獲得建立友誼的機會。

長億高中接待外國學生提供圖說。 圖／臺中市政府 提供
長億高中接待外國學生提供圖說。 圖／臺中市政府 提供
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教育局表示，臺中市以「培養立足臺中，接軌亞太，放眼國際的世界公民」為願景，以「在地國際化」、「雙語教育」及「國際交流」為核心目標，積極推動國際教育，期能提供給一般學生更多的國際學習素材，也將提供弱勢學生學習的機會，增加學生的國際競爭力，培養具備全球移動力的人才。

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