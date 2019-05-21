綠獎報名計畫書怎麼寫？ 有撇步！

2019-05-21 10:26 聯合新聞網 台北訊



第四屆綠獎徵獎說明會有廿多個生態保育相關社團參加，前右三為中興大學昆蟲系教授楊正澤，前右二為聯電處長賴懷仁。 林姮聿／攝影 分享 facebook

聯電主辦的第四屆綠獎，徵件報名7月31日截止，主辦單位日前舉行徵件說明會，指導如何寫出精采的計畫，以免報名者「會做計畫，卻不會寫計畫書」而落選。會中邀請中興大學昆蟲系教授楊正澤演講「環境教育──以昆蟲生物多樣性為例」，獲得滿堂采。

第四屆綠獎「大型生態保育計畫獎助」，對象為社會團體，總獎金新台幣280萬元，依照各團體提案的經費需求，提供獲獎單位至少新台幣30萬元，至多100萬元獎金。另有網路人氣獎，總獎金新台幣5萬元，即在綠獎官網獲投票數最高的前5個單位，各可獲新台幣1萬元。歡迎台灣地區致力於環境保護的NGO團體、社團法人及年輕學子參加。詳情請看http://ecoechoaward.com，或追蹤綠獎粉專：https://www.facebook.com/ecoechoaward/。

會中說明寫「大型生態保育計畫」有三項忌諱，分別是：①單一性質的活動；②沒有確切寫出預算流向；③計畫未能確切解決環保生態問題或與之無關。正確的寫法則是：①多元的活動或目的。②創新性及可行性。③確切的預期目標。

楊正澤教授解釋說，多元並非目的龐雜，而是針對主題，照顧面廣一點，位置高一點，目標不要太單一、太簡單。聯電風險管理暨安環處處長賴懷仁針對預期目標解釋說，標的要清楚，包括問題在哪裡？為何要做這個計畫？有故事公司行銷經理鍾佳陽表示，所提計畫要寫明解決了什麼環境生態問題，與保護物種有何關係？不能太空泛。

會中其他補充及Q&A重點如下：

①執行時間要具體。

②「大型生態保育計畫獎助」不是用於獎助採購昂貴的硬體設備，而是針對計畫領域獎勵，該領域須是過去少人注意，計畫者又能提出獨到的看法。如針對購買電腦或高級照相機等昂貴設備，都無法獲獎。

③「大型生態保育計畫獎助」的總獎金只有280萬元，但要獎勵很多單位，不可能分配某一個單位過多，所以計畫書中應把預算的期程、大小標的都寫得清楚、合理。

④寫計畫書時或寫完後，可請相關專家指正。

⑤申請計畫並非提出執行中的計畫，但可提出該計畫中特殊、尚未執行、可加強、值推展的部分，將它做成新計畫，而跟上次提出的計畫不同，故事要精采。

⑥報名時繳照片即可，不需繳交影片。

⑦所提計畫可跨越年度，主辦單位定今年10月公布得獎名單，11月舉行頒獎典禮，但獎金於計畫的期中及期末驗收通過才頒發。

主辦單位並舉去年得獎的兩例供參，分別是荒野保護協會的「台灣區四斑細蟌的保護、調查、環境教育及推廣」，以及台灣蝴蝶保育學會的「漫漫蝶旅──斑蝶遷徙」。如有疑問，請電有故事公司（02）27652000，轉分機5169。亦可上網看說明會現場直播，網址為： https://www.facebook.com/ecoechoaward/videos/768361173560180?s=100001674154770&v=e&sfns=mo

第四屆綠獎主辦單位：聯華電子；協辦單位：有故事公司、聯合報系文化基金會；合作夥伴：台灣巴斯夫、台灣3M、宏瑞制程、欣興電子、漢民科技；協力推動智原科技、愛德華先進科技、漢科系統科技。