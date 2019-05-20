雙反無疾而終？ 對大陸鋼鐵產品不課平衡稅及反傾銷稅

2019-05-20 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



我國首次對中祭出「雙反」調查，將無疾而終？財政部關務署今天表示，依經濟部產業損害初步認定，中國大陸產製進口的特定5項鋼品雖有補貼及傾銷事實，但無我國產業因而遭受損害，因此財政部關稅稅率審議小組會議認定及決議，不課臨時平衡稅及反傾銷稅。

為爭取輸美鋼品高關稅豁免，並避免大陸低價鋼鐵傾銷台灣，損害我國鋼鐵產業，財政部去年宣布對大陸進口5項鋼品啟動反補貼及反傾銷「雙反」調查。有別於過去都是由受害企業申請課反傾銷稅，這是首次由國家主動啟動反傾銷調查，也是我國首次展開反補貼調查。

不過，即使我國對大陸鋼品祭出反補貼及反傾銷「雙反」調查，加上經濟部限制業者自大陸進口鋼鋁材料，排除我國鋼鋁的「含中成分」，但我國仍未獲輸美鋼鋁高關稅豁免，我國鋼鐵上下游產業則恐受到影響。

財政部表示，經初步調查認定，大陸政府確有補貼5項鋼品的事實，且不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品兩案涉案廠商也有傾銷情事，但依經濟部產業損害初步認定，尚無我國產業在調查期間繼續遭受損害，因此對涉案貨物不課臨時平衡稅及反傾銷稅。

此5項鋼鐵產品，包括特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品、不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品。

關務署表示，因大陸政府未回復反補貼調查，依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法，參酌美國商務部對大陸抗腐蝕性鋼品平衡措施案、對大陸不銹鋼鋼品平衡措施案相關認定報告，認定大陸政府補貼率為7.36%~51.32%；另不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品兩案則以涉案貨物出口至我國的出口價格為基礎，計算出傾銷差率為26.68%~36.77%。

關務署表示，依據補貼暨平衡措施協定規定及反傾銷協定，若課徵低於補貼總金額的平衡稅或低於傾銷差額的反傾銷稅，即足以排除國內產業所受損害時，宜從低課徵。

為兼顧鋼鐵產品上下游產業發展需要，財政部請經濟部參考歐盟及加拿大的實務做法，就5案提供初步認定的損害差率；據經濟部函復，5案經考量現階段案件對國家整體經濟利益的可能影響後，建議初步差率為0%~10%。

關務署表示，初步認定後，財政部要完成有無補貼或傾銷的最後認定，若有補貼或傾銷事實，將移請經濟部作成是否損害我國產業的最後調查認定。最終認定結果財政部將提交審議小組審議，除以補貼、傾銷及產業損害等因素為主要認定基礎，並得斟酌案件對國家整體經濟利益的影響，決議是否課徵平衡稅及反傾銷稅。