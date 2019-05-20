親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選新民調
蔡執政三年檢討
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

雙反無疾而終？ 對大陸鋼鐵產品不課平衡稅及反傾銷稅

2019-05-20 22:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

我國首次對中祭出「雙反」調查，將無疾而終？財政部關務署今天表示，依經濟部產業損害初步認定，中國大陸產製進口的特定5項鋼品雖有補貼及傾銷事實，但無我國產業因而遭受損害，因此財政部關稅稅率審議小組會議認定及決議，不課臨時平衡稅及反傾銷稅。

為爭取輸美鋼品高關稅豁免，並避免大陸低價鋼鐵傾銷台灣，損害我國鋼鐵產業，財政部去年宣布對大陸進口5項鋼品啟動反補貼及反傾銷「雙反」調查。有別於過去都是由受害企業申請課反傾銷稅，這是首次由國家主動啟動反傾銷調查，也是我國首次展開反補貼調查。

不過，即使我國對大陸鋼品祭出反補貼及反傾銷「雙反」調查，加上經濟部限制業者自大陸進口鋼鋁材料，排除我國鋼鋁的「含中成分」，但我國仍未獲輸美鋼鋁高關稅豁免，我國鋼鐵上下游產業則恐受到影響。

財政部表示，經初步調查認定，大陸政府確有補貼5項鋼品的事實，且不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品兩案涉案廠商也有傾銷情事，但依經濟部產業損害初步認定，尚無我國產業在調查期間繼續遭受損害，因此對涉案貨物不課臨時平衡稅及反傾銷稅。

此5項鋼鐵產品，包括特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品、不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品。

關務署表示，因大陸政府未回復反補貼調查，依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法，參酌美國商務部對大陸抗腐蝕性鋼品平衡措施案、對大陸不銹鋼鋼品平衡措施案相關認定報告，認定大陸政府補貼率為7.36%~51.32%；另不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品兩案則以涉案貨物出口至我國的出口價格為基礎，計算出傾銷差率為26.68%~36.77%。

關務署表示，依據補貼暨平衡措施協定規定及反傾銷協定，若課徵低於補貼總金額的平衡稅或低於傾銷差額的反傾銷稅，即足以排除國內產業所受損害時，宜從低課徵。

為兼顧鋼鐵產品上下游產業發展需要，財政部請經濟部參考歐盟及加拿大的實務做法，就5案提供初步認定的損害差率；據經濟部函復，5案經考量現階段案件對國家整體經濟利益的可能影響後，建議初步差率為0%~10%。

關務署表示，初步認定後，財政部要完成有無補貼或傾銷的最後認定，若有補貼或傾銷事實，將移請經濟部作成是否損害我國產業的最後調查認定。最終認定結果財政部將提交審議小組審議，除以補貼、傾銷及產業損害等因素為主要認定基礎，並得斟酌案件對國家整體經濟利益的影響，決議是否課徵平衡稅及反傾銷稅。

反傾銷

相關新聞

曲棍球案再起風波 反彈劾5監委聲明：實在受夠了

2019-05-20 12:17

檢察官陳隆翔被彈劾 台中律師公會：不構成違法失職

2019-05-20 11:45

執行署北、桃分署長布達 吳義聰、戴東麗分別出任

2019-05-20 10:52

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

2019-05-20 09:37

德議員上電視 挺台參與世界衛生大會

2019-05-20 08:53

WHA今開幕 台灣參與議題上演2對2辯論

2019-05-20 08:51

WHA開幕前夕 14友邦向世衛提案挺台

2019-05-20 03:44

陳時中率隊世衛健走 中國高調派人緊盯

2019-05-19 19:26

重刑真是解救台灣經濟的良方嗎？ 政府管制過頭台灣經濟成死水

2019-05-20 00:00

2019新北自造者嘉年華週六登場 多元職類展現自造精神

2019-05-14 14:00
看更多

熱門文章

聯合報民調／韓國瑜聲勢下滑 柯文哲竄起

2019-05-20 01:00

繼四大老公開信後 綠五位青壯代籲蔡英文放棄連任總統

2019-05-20 15:10

韓國瑜民調下滑 孫大千怪自己人唱衰

2019-05-20 08:12

曲棍球案再起風波 反彈劾5監委聲明：實在受夠了

2019-05-20 12:17

小英喊自製潛艦…卻不知真正弱點在魚雷 迷航脫靶糗事多

2019-05-20 08:00

原來如此！郭董行程滿滿 他喝的飲品我們都買得起

2019-05-20 18:54

柯P民調「超車」 韓國瑜：國民黨拉肚子、柯越強壯

2019-05-20 10:55

郭台銘：我參選總統是為韓國瑜解套

2019-05-20 14:25

韓國瑜民調下滑 藍營：拿出政績 否則還會流失

2019-05-20 11:56

民調「超郭趕韓」 柯文哲老神在在：你還真的相信喔

2019-05-20 10:42

郭台銘說參選是為韓國瑜解套 韓建議郭董傾聽基層心聲

2019-05-20 16:33

蔡英文自豪迎來「投資大爆發」 柯P：老百姓不埋單

2019-05-20 11:46

【即時短評】愛也在分藍綠 國民黨的豬隊友們

2019-05-20 07:31

聯合報民調／藍黨內互比 郭23％緊追韓26％

2019-05-20 00:00

「你把所有人都整了一遍」 郭台銘：蔡不好吃換郭重煮

2019-05-20 18:17

雲林沒有Uber？ 郭台銘嚇一跳允諾協助牽線

2019-05-20 18:05

直搗小英故鄉！共飲連杯 賴清德：潘孟安本來就支持我

2019-05-20 14:44

選總統對上蔡賴有勝算？ 郭台銘：我等不及了

2019-05-20 11:12

郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

2019-05-20 12:45

【重磅快評】韓民調降帶給藍營的危機與轉機

2019-05-20 14:21

陸戰隊士兵上網抱怨一周沒休假 前輩轟他不如退伍

2019-05-20 13:41

蔡英文曬十大關鍵政績 連任要舉辦「台灣博覽會」

2019-05-20 10:25

投資雲林要公部門勇敢做事 郭台銘：有過我來擔

2019-05-20 11:33

張善政力拱 韓國瑜再喊「yes,I do」

2019-05-20 01:00

蔡英文就職3周年 郭台銘：就是她「做衰」台灣

2019-05-20 13:48

聯合報民調／蔡總統聲望回升 不滿意比率仍達5成

2019-05-20 00:13

林濁水：韓國瑜民調被追過 「Yes, I do」等於再見宣告

2019-05-20 09:22

關扁對蔡英文2020連任有幫助？扁：那就抓回去吧

2019-05-20 11:28

聯合報民調綠營恐被棄保 黃偉哲：眼下最重要是蔡賴合

2019-05-20 15:41

民調柯文哲竄升 謝龍介：大選前這事沒做好藍就難選了

2019-05-20 13:21

4月決定參選比韓早 郭台銘：不知背後開誰的槍

2019-05-20 16:28

勞工訴苦蔡英文心痛 渡也：現在才聽到？真是恐龍

2019-05-20 09:58

空軍男神髮型不符標準挨批 本尊出面喊冤

2019-05-20 12:02

「拿往生者當議題」郭嗆蔡：為選舉 總統失格

2019-05-20 00:53

觀察站／弱勢總統連任路險阻重重 史上最尷尬？

2019-05-20 00:21

韓國瑜說民調輸柯文哲的原因 林濁水：這是神解釋

2019-05-20 13:17

蔡賴協調沒共識 蔡英文陣營要求手機民調占80％

2019-05-20 19:03

開直播酸「怕政治人物說話不算話」 館長只愛林口阿姨

2019-05-20 16:30

高市誰接棒 王金平：剛離開者負最大輔選責任

2019-05-20 20:26

館長罵韓國瑜不講信用 朱立倫尷尬：我沒資格回答

2019-05-20 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top