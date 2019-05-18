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旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

中油：三接動工合法 回填土方檢驗合格

2019-05-18 15:26聯合報 記者吳志雲╱即時報導

針對關媒體報導桃園市議員召開「假環評、真動工，回填鎘土、污染藻礁」記者會，質疑台灣中油公司第三座液化天然氣接收站預定地程序不完備即動工，又以鎘土回填，台灣中油今(18)日澄清指出，三接環評通過，經取得營建署、工業局核發海岸利用管理說明書及造地施工管理計畫等許可後，方依序進場施工回填土方工程，程序一切合法；回填土方均經取樣送驗合格，品質無虞。

台灣中油表示，先期填區5公頃土地，係經取得內政部營建署海岸利用管理說明書許可，並於107年11月29日取得經濟部工業局核發之造地施工管理計畫許可，同時完成環評承諾施工前應辦事項後，始於107年12月31日進場施工。另一期填區8公頃土地，同樣是在取得海岸利用管理說明書許可，並於108年3月28日取得造地施工管理計畫許可後，於108年4月1日進場施工。台灣中油強調，第三接收站計畫均於取得各項必要許可後依法開工，絕無議員所指的程序不完備即進場動工情事。

至於台電大潭電廠運至台灣中油第三天然氣接收站之土方，台灣中油解釋，係依「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」規定，向桃園市政府申請核備剩餘土石方計畫，土方外運時經由台電公司進行土方檢測，土壤中鎘含量遠低於土壤污染管制標準，第三天然氣接收站開發所回填之土方，無論撮合前、進土前及回填後，均經取樣送驗，結果合格，土方品質無虞。

觀塘附近的藻礁生態保育及環保問題，頗受各界關注。 圖／台灣中油提供
觀塘附近的藻礁生態保育及環保問題，頗受各界關注。 圖／台灣中油提供
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