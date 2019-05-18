中油：三接動工合法 回填土方檢驗合格

2019-05-18 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳志雲 ╱即時報導



針對關媒體報導桃園市議員召開「假環評、真動工，回填鎘土、污染藻礁」記者會，質疑台灣中油公司第三座液化天然氣接收站預定地程序不完備即動工，又以鎘土回填，台灣中油今(18)日澄清指出，三接環評通過，經取得營建署、工業局核發海岸利用管理說明書及造地施工管理計畫等許可後，方依序進場施工回填土方工程，程序一切合法；回填土方均經取樣送驗合格，品質無虞。

台灣中油表示，先期填區5公頃土地，係經取得內政部營建署海岸利用管理說明書許可，並於107年11月29日取得經濟部工業局核發之造地施工管理計畫許可，同時完成環評承諾施工前應辦事項後，始於107年12月31日進場施工。另一期填區8公頃土地，同樣是在取得海岸利用管理說明書許可，並於108年3月28日取得造地施工管理計畫許可後，於108年4月1日進場施工。台灣中油強調，第三接收站計畫均於取得各項必要許可後依法開工，絕無議員所指的程序不完備即進場動工情事。