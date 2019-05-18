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影／同婚專法剛通過 同志伴侶與家人攜手步紅毯

2019-05-18 12:37聯合報 記者羅真╱即時報導

我國成為亞洲第一個同性伴侶可登記結婚的國家，法令通過後的首場性別平權婚禮今在台北舉行，BBC等外媒上午6時就到場訪問。女同性伴侶戀歡歡與安柏（Amber）、男同性戀伴侶阿拓與宣佑、異性戀伴侶士良與怡琳，今中午與家人攜手走上紅毯，在約300名親友見證下宣誓互訂終生。

台灣同志平權運動推手祈家威與婚姻平權大平台總召呂欣潔出席共襄盛舉，他們受訪時表示，同性婚姻合法化將會讓更多同志被看見、被認可，將會讓更多愛與幸福的故事在我們身邊發生。不過這僅是階段性勝利，未來還須繼續倡議性別平等教育與共同收養等議題。

立法院昨天三讀通過同婚專法，法令通過後的首場性別平權婚禮，今在台北舉行，女同性戀...
立法院昨天三讀通過同婚專法，法令通過後的首場性別平權婚禮，今在台北舉行，女同性戀伴侶歡歡（左起）與安柏、男同性戀伴侶阿拓與宣佑，在300名親友祝福與見證下互訂終生。記者曾吉松／攝影
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婚姻平權同志婚禮

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