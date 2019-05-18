影／同婚專法剛通過 同志伴侶與家人攜手步紅毯

2019-05-18 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國成為亞洲第一個同性伴侶可登記結婚的國家，法令通過後的首場性別平權婚禮今在台北舉行，BBC等外媒上午6時就到場訪問。女同性伴侶戀歡歡與安柏（Amber）、男同性戀伴侶阿拓與宣佑、異性戀伴侶士良與怡琳，今中午與家人攜手走上紅毯，在約300名親友見證下宣誓互訂終生。