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老天鵝「BABY政客」 網友驚：他從小就禿頭！

2019-05-18 09:20聯合報 記者林政忠╱即時報導

老天鵝娛樂今天推出「BABY政客」系列，博君一笑，Q版2020天王全都變成小BABY，萌翻天。有網友特別指名，老天鵝後來還加碼做了Q版高嘉瑜，網友說根本沒變吧。

老天鵝創意引發許多網友討論，但負評不少。有人說，「鵝編有想過正在吃早餐的感受嗎？」「眼睛好難過」、「不舒服！」

還有人說，「這麼小就掉頭髮！」

「要按檢舉了喔」

「小編484太閒了？」

Q版陳菊。圖/取自老天鵝娛樂
Q版陳菊。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版吳敦義。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版王世堅。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版韓國瑜。圖/取自老天鵝娛樂
Q版韓國瑜。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版蔡英文。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版柯文哲。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版馬英九。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版賴清德。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版朱立倫。圖/取自老天鵝娛樂
Q版朱立倫。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版高嘉瑜。圖/取自老天鵝娛樂
Q版高嘉瑜。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版王金平。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版蘇貞昌。圖/取自老天鵝娛樂
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Q版郭台銘。圖/取自老天鵝娛樂
Q版郭台銘。圖/取自老天鵝娛樂
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高嘉瑜

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