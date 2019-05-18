老天鵝「BABY政客」 網友驚：他從小就禿頭！

2019-05-18 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



老天鵝娛樂今天推出「BABY政客」系列，博君一笑，Q版2020天王全都變成小BABY，萌翻天。有網友特別指名，老天鵝後來還加碼做了Q版高嘉瑜，網友說根本沒變吧。

老天鵝創意引發許多網友討論，但負評不少。有人說，「鵝編有想過正在吃早餐的感受嗎？」「眼睛好難過」、「不舒服！」

還有人說，「這麼小就掉頭髮！」

「要按檢舉了喔」