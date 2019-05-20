重刑真是解救台灣經濟的良方嗎？ 政府管制過頭台灣經濟成死水

2019-05-20 00:00 文／ 李如慧



個別的借貸關係本來屬於貸與人可容許的風險，一經乘數效應之後，卻從量變到質變！台灣扭曲的金融環境，連一塊錢也不放過，進一步認為是違法的「吸金」！

討論新台幣一塊錢的消費借貸法律關係模式，即便是您跟流浪漢借，他也可能借給您，因為就算您不還，這風險也是流浪漢也可以承擔的民事法律風險，充其量就是民事不法。假設不是透過傳統銀行來發生一兆組這樣的借貸關係，那麼因為貨幣乘數所造成風險，會因為其本質上還是個別的一塊錢消費借貸，而會有傳統銀行所擔憂的「交易上的風險」嗎？還會被認為是「吸金」嗎？如此混淆民事不法、行政不法到刑事不法的界線。

這情況有如醫療行為均用最重的抗生素或者標靶去治療，這些「藥物濫用」對於自身的免疫系統，必有副作用。當我國處理這事情不分行政管制、金融監理、民事債務不履行、輔導發展來因應，非私法自治用行政管制外的必要才用刑法時，國家金融免疫系統欠缺對於病菌及環境的適應力。

您絕對沒想過糞水尿水等汙水竟然可以淨化過濾成乾淨無瑕的飲用水！循環經濟下，溯源管理議題的探討嚴厲挑戰著台灣政府的思維邏輯！

又，在2003年新加坡國慶日那天，前任總理吳作棟和數萬位新加坡觀禮人民，人手一瓶包裝飲用水-來自新加坡本地水廠以薄膜分子科技回收汙水與雨水，經過濾、消毒後產生之乾淨、無毒、無害且符合飲用標準的新生水（NEWater）-當場喝下去，一種新興循環經濟的實踐概念，挑戰著傳統溯源管理的課題，換言之，在循環經濟的概念下，傳統溯源管理義務存在的必要性以及義務本身在法領域的定性（注意義務或作為義務）值得深思。

圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook

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台灣當務之急：以鼓勵取代管制分屬行政、立法與司法層面的議題，其核心問題在哪？

《台灣法學雜誌》田金益社長：民主自由乃是現代民主國家基本核心價值，礙於公務人員的守舊、保守心態以及人權保障意識不足，分別反映在行政、立法與司法三大面向：

行政面相：金融監理沙盒實驗發照肇因於銀行法立法模式之原則例外作法顛倒；經濟模型上未去區辨中間人與否與貨幣乘數效應下或槓桿的風險差異，同時也捨棄運用輔導、民事、行政與刑事不法四種漸進選擇，逕行就「去中間人」模式下的「數位科技金融平台經濟模式」為刑事管制，導致私法自治契約自由落空。

立法面相：重刑化立法模式的不當（包括開放性構成要件與抽象危險犯的立法氾濫）、多數法規就民事不法、行政不法與刑事不法對應於管制密度的區分標準模糊。

司法面相：應加強人員跨領域的教育訓練、程序法不當規定導正（包括刑事舉證責任中原則例外的導正、人權規範與程序正義等）。

我們該如何走向自由主義找回開放市場經濟核心價值、文官制度改革、基本人權保障、開拓數位藍海等，始終是《台灣法學雜誌》基於社會責任、作為一個公正、客觀法學平台，並結合各方資源，協力來共同促進以實現最終的理想。

數位科技是無遠弗屆的，金融科技又是一個跨越國界的新興商業模式，卻在台灣保守法制下被蹂躪！

相關金融法規構成要件過寬、立法趨於抽象危險犯、涵攝時沒有落實實質舉證責任等，使得空有民主、自由、數位科技、創意與資金的台灣，坐以待斃的讓其他國家來接收Fintech市場。

台灣法學雜誌專案企劃主編兼Fintech首席顧問 楊瑞芬。 圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook

台灣法學雜誌專案企劃主編兼Fintech首席顧問 楊瑞芬：2008年金融海嘯，是因為傳統金融制度本身有問題（現行台灣的金融制度下，民眾有多餘資金大多存入銀行機構，有資金需求人就向銀行貸款，這是三方關係，銀行透過放款來獲利，借低放高，賺取中間人金融），銀行有所謂存款準備率（比方你存了100萬到一個銀行裡，他只留下10%，它的存款準備率，以台幣來講，大約是10%，所以銀行留下10%，剩下的90%都要放款出去），一旦發生經濟危機，銀行禁不起擠兌，整體結構有如泡沫被戳破才導致連動的海嘯，所以這個制度性瑕疵是很根本的。強調去中間人金融的金融科技便產生，目的是顛覆傳統金融制度，避免再次遇到金融海嘯。法制面上，從過去到現在，金管會礙於依法行政，仍在用傳統過時的《銀行法》及其他各種金融法來規範新的商業模式或是新的金融科技，如此對於推動普惠金融、金融科技、去中間化的金融民主化運動，根本無助益。正確之道，應討論去除銀行的中間化制度，有效發展金融科技的重要步驟與作法，對於傳統金融的金融監理必須嚴格，針對金融科技應原則允許例外限制。

（20181109從證券交易法到新創數位金融時代脈絡的法律適用座談會影片連結https://www.facebook.com/TaiwanLawJournal/videos/306778636829979/）

新興產業的政府管制應解綁

新興交易型態對社會發展有其重要，如果他國都已經免責或者相當減輕責任讓可能的民事不法得以免除其責任下，那行政管制與刑事制裁就更不用提及了。

時任大學法律學院謝銘洋教授。 圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook

時任大學法律學院謝銘洋教授：（2019年4月1日，專訪企劃摘要）「......商標除了保護商標權人外，也在於保護消費者。然而在平台或網路商城購買商品之行為，究竟買賣法律關係係存在於消費者與平台業者之間，或是存在於消費者與個別的商品賣家之間，均有待進一步釐清。同樣地對於販售仿冒商品所造成的商標侵害責任，究竟是由賣家負責，或是由平台業者負責，抑或是賣家和平台業者負連帶責任，亦有待進一步釐清。

不同經營型態的平台，在法律關係與責任的判斷上，要考慮的因素相當多，包括：販售商品的數量、賣家的多寡、平台業者參與的程度以及在交易過程所扮演的角色、是否有盡到查證的責任、發現有侵權商品時之處理方式等，並不可以一概而論，亦無法以傳統的規範一律套用，而應考慮維護消費者與商標權人之權益，並兼顧新興交易型態對社會發展的重要性。……」新興交易型態對社會發展有其重要，如果他國都已經免責或者相當減輕責任讓可能的民事不法得以免除其責任下，那行政管制與刑事制裁就更不用提及了。